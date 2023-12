Terelu Campos está en su mejor momento pese a que le falta su pilar fundamental. La muerte de María Teresa Campos el pasado mes de septiembre a los 82 años, supuso un inevitable punto de inflexión en la vida de sus dos hijas. Tras el multitudinario funeral celebrado en Málaga, Carmen Borrego y Terelu Campos volvieron a tomar las riendas de su vida y se han embarcado en diferentes proyectos profesionales.

Pese a que la hija mayor de Teresa Campos ha conseguido reilusionarse con la vida gracias a la cantidad de ofertas de trabajo que le están saliendo, Terelu se ha abierto en canal en el blog para el que escribe de una conocida revista donde habla, sin tapujos, de su primera navidad sin la querida comunicadora.

Más sincera que nunca, Terelu ha confesado sus miedos ante la llegada de las fiestas y a la ausencia de su madre, que falleció el pasado mes de septiembre.

"No sé cómo la voy a superar"

"Las Navidades me gustaban cuando era pequeña y pasábamos la Nochebuena en casa de mi tío Juan, el hermano mayor de mi madre. Estábamos todos juntos y no teníamos preocupaciones ni angustias. Era feliz y me sentía querida por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos y por mis primos. Esa era mi verdadera Navidad y desapareció hace muchos años" escribe Terelu Campos antes de dar a conocer como se preparan Las Campos para esta Navidad.

"No os engaño, pero me enfrento a la Nochebuena más difícil de mi vida. No sé cómo la voy a superar, porque sé que será una noche difícil. Os prometo que me abriré de corazón para contaros cómo la he vivido y sentido", reconoce Terelu.

"Después de darle muchas vueltas, he adornado mi casa con un bonito árbol de Navidad. Le quiero dar las gracias a mi amigo Fernando de la floristería ‘Las Camelias’ de Alcorcón que me ha ayudado mucho en esta decisión. Me dijo: “A tu madre le gustaba mucho la Navidad. No te olvides de eso”. Por eso está ese árbol en el salón de mi casa", confiesa emocionada.