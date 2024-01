La celebración del 50 cumpleñaños de Jesulín de Ubrique ha provocado un autentico terremoto mediático que tiene, como no podía ser de otra forma, a Belén Esteban como protagonista del cumplimiento del medio siglo por parte del torero.

Desde que la de Paracuellos del Jarama abandonara la televisión, la exposición pública del taurino ha ido en aumento y ahora, debido a su cumpleaños y a un mensaje que ha colgado su hija Julia Janeiro en redes sociales, la colaboradora de televisión y el padre de su hija vuelven a estar de plena actualidad por un incendiario mensaje que la estrella de Netflix ha colgado en sus redes sociales.

Sin embargo, han sido unos comentarios vertidos en el programa Mañaneros de TVE por parte de la peridist Susana Jurado los que han desatado la furia de Belén Esteban, a quien acusaban del silencio mediático de Jesulín y María José Campanario. "Comenzó la ascensión de Belén Esteban y él empezó a retraerse en los medios. Ella empezó a enturbiar la relación que tenía con ellos", agregó Jurado en referencia a la prensa.

Y estas palabras han hecho que Belén Esteban estalle como nunca en redes sociales.

"Si hablara no podríais salir a la calle"

Muy enfadada, Belén no ha podido reprimirse y ha disparado contra el torero sin que le tiemble el pulso. "Qué suerte tenéis de que no me dejen hablar... Si hablara no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría, pero yo calladita. Me merece más la pena" escribía para zanjar con un "no por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero".