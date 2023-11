Belén Esteban cumple 50 años en un dulcísimo momento profesional. Aquella joven tertuliana que empezó en los programas siendo la 'mujer del' torero Jesulín de Ubrique evolucionó hasta deshacerse de cualquier categorización que implicara a alguien más que a ella misma, como mujer, con sus éxitos y desaciertos. Ha representado un ejemplo de superación y desarrollo de su propio personaje hasta convertirse en el icono social que es hoy en día.

Belén arrasa allá donde va y, ahora, la colaboradora se convertirá en una estrella global de la mano de Netflix y de 'Salvese quien pueda' junto a Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terelu Campos, Lydia Lozano, María Patiño y Víctor Sandoval, más rostros de Sálvame que intentarán hacerse un hueco en los programas de televisión de América.

Pero Belén ha sorprendido a propios y extraños en sus redes sociales porque ha elegido unas fotos de su última visita a Gran Canaria para celebrar su aterrizaje en los 50 en los que aparece espléndida.

"Ni tan mal"

En un impresionante paraje de la isla canaria, la 'Princesa del pueblo' o 'La Patrona', como quieren que la llamen a partir de ahora, ha celebrado su nueva edad con una espectacular fotografia.

"No me quiero ir, me quiero quedar aquí. Ahora entiendo por que mi gordi está aquí feliz. Lo entiendo perfectamente. Si pudiera, me vendría contigo, cariño" dijo la última vez que estuvo en Gran Canaria.

Belén Esteban ha compartido sus seguidores su alegría por llegar a los 50. "La verdad que para 50 años ni tan mal", escribe la madrileña feliz.