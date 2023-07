Belén Esteban y Anabel Pantoja presumen de vacaciones en Gran Canaria. Disfrutar del sol desde un yate en alta mar, así es como la Reina del Pueblo y la Pantojita de Canarias. Ambas están dispuestas a desgañitarse en el Gran Canaria Live Festival, al que van principalmente para ver a Quevedo, a quien la de Paracuellos no ha dudado en enviar un mensaje desde las redes sociales: "Ya estamos aquí, Pedro, en tu tierra. Te dije que vendría, mañana nos vemos".

"Es verdad que me he mareado un poco, porque estoy con los barcos lista", confesaba en el reciente episodio de su documental. Ahora, Anabel Pantoja ha vuelto a estar a bordo de una embarcación, esta vez acompañada por su amiga Belén Esteban. "Hemos venido a pasar la tarde y ver el atardecer con los mejores", escribió la influencer en sus historias de Instagram, donde se las puede ver cantando y bailando bajo el sol.

La amistad entre Anabel Pantoja y Belén Esteban

Afortunadamente para Anabel Pantoja, esta experiencia a bordo ha sido mucho más divertida que la anterior, y no ha vuelto a compartir registros de nuevos mareos que pudieran opacar sus planes junto a Belén Esteban, con quien se la ha podido ver de lo más feliz y relajada.

Su amistad, que nació por trabajar en el mismo programa vespertino de Telecinco durante años, es indisoluble. Y eso que la de San Blas hizo público el nuevo amor de la sobrina de la Pantoja, quien lo llevaba en secreto. Y es que hace solo unas semanas, Belén anunció en televisión que Anabel está de nuevo enamorada, y dijo más: David Rodríguez es el nombre del anónimo fisioterapeuta cordobés que ha encandilado a la prima de Kiko Rivera.

Pese a que inicialmente a Anabel no le hizo ninguna gracia el chismorreo contado por la Esteban ante miles de espectadores, a la vista esta que no ha afectado ni los más mínimo a la relación de amistad de estas más que dos ex compañeras de trabajo.