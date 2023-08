Anabel Pantoja no para de pasárselo en grande en Gran Canaria.

Varias semanas han pasado ya desde la última vez que estuvo la sevillana en su 'paraíso particular', y como ella misma ha confesado en varias coasiones, ya no puede pasar mucho tiempo sin estar en su segunda casa. Además, la joven ha regresado a Gran Canaria después de que ella y su ya ex marido, Omar Sanchez, hayan firmado un divorcio que se prolongó más de lo esperado.

La 'Pantojita de Canarias' ha regresado a Canarias porque, entre otras cosas, tenía que recoger el premio que le habían concedido en la segunda edición de los Premios Arkoiris, enmarcados dentro del Gáldar Pride y ya que estaba en Canarias ha aprovecha para dejar todo en orden y para disfrutar de un divertidísimo fin de semana en compañía de sus mejores amigos.

Anabel Pantoja y sus amigos han organizado un asadero en la casa que la joven tiene en Arguineguín y, junto a uno de ellos, ha ido a comprar a uno de los supermercados más conocidos de Arguineguín en el que todo se vende al por mayor y el tamaño de los productos son mucho más grandes... Lo que no esperaba Anabel era que fuese a encontrar uno de sus productos favoritos y que fuese a producirse en ella una hilarante reacción.

"¿Esto me lo puedo llevar yo? ¡Es enorme!"

Anabel Pantoja, mientras pasaba por los pasillos de las salsas y condimentos de este hipermercado, no podía contener su asombro al ver cómo sus acompañamientos favortios eran tamaño gigante.

"Acabo de descubrir en mi pueblo un supermercado en el que se hacen compras super grandes, los botes son enormes" decía. "Acabo de entrar y ... ¡Dios! ¿Todo esto me lo puedo llevar yo?" expresaba.

Pero la gran sorpresa llegó cuando Anabel vio su marca de mayonesa favorita y no pudo contener su emocion. "¡Ostras! La Hellman's ¡Ostras!" se le escucha en la grabación.