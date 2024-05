El juzgado obliga al Ayuntamiento de Santa Lucía a readmitir a un funcionario y provoca una fuga de altos cargos técnicos

Un fallo judicial obliga a readmitir al primer funcionario despedido en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Está pendiente la resolución judicial de otra demanda interpuesta por este mismo trabajador referente al incumplimiento del Ayuntamiento en ejecutar un auto judicial, dictado por el Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas.

Esta denuncia ha derivado en una fuga de estos mismos altos cargos técnicos por la posible anulación del concurso: en cuatro meses, cuatro renuncias voluntarias a sus puestos de trabajo. Según fuentes municipales, en las próximas semanas se repetirán dos nuevas bajas.

El letrado que defiende los intereses del Ayuntamiento ha sido el exmagistrado Fernando Tejedor.

El funcionario Yeray Mateos, que ocupaba su plaza como interino hace cuatro años, dos de ellos como jefe de servicio técnico de la Administración General Local en Recursos Humanos (RRHH), fue cesado de su puesto el 15 de diciembre de 2023 porque uno de los ganadores de la oposición convocada por el Ayuntamiento para ocupar cinco plazas, fue destinado a para ocupar su puesto en RRHH, a pesar de que no constaba en la relación de plazas del concurso público. Ahora, un fallo notificado al afectado y al ayuntamiento el pasado 17 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Las Palmas, obliga a la corporación local a su "restitución en el puesto en el que fue cesado con la imposición de costas (300 euros) a la administración". El funcionario ha sido readmitido, pero no en su puesto, sino como técnico de Urbanismo. Este hecho también ha sido elevado al juzgado por el mismo afectad, al no cumplir el consistorio un auto judicial de restitución en el servicio de RRHH.

De Recursos Humanos a Urbanismo

Este despido de un funcionario, fue de la noche a la mañana, y el primero al menos en décadas, según fuentes municipales.

Según la sentencia, el Ayuntamiento abrió una convocatoria de 5 plazas de funcionario de carrera de técnico de administración general para varios departamentos, pero ninguna en RRHH.

Especifica que cuando se designan los puestos a los nuevos cinco técnicos, nombran a tres de ellos en plazas ofertadas en la convocatoria y otros dos en plazas que no se habían ofertado. Sin embargo, uno de estos se designa a la ocupación que Yeray ejercía hace cuatro años, los dos últimos como jefe de servicio. El fallo judicial da un plazo de 15 días al Ayuntamiento para presentar recurso.

Fuga de cuatro técnicos en cuatro meses

Ante esa situación, la Junta de Personal, órgano de representación de los funcionarios, advirtió a los responsables del gobierno municipal mediante un documento "que lo que se pretendía llevar en este procedimiento de oposición pública incumplía el procedimiento administrativo y que de hacerlo, sería una gravedad o que los jueces lo prohibirían".

El funcionario demandó al Ayuntamiento por su cese y también contra el decreto de nombramiento de los cinco nuevos funcionarios de la administración general debido a que no se nombraron en las plazas ofertadas.

La demanda sobre el decreto de nombramiento del concurso público está pendiente de fallo judicial, y a raíz de la denuncia interpuesta por UGT en enero pasado posiblemente la que ha desencadenado un caso anómalo, como que cuatro de los cinco técnicos de la administración general que opositaron y ganaron el puesto hayan decidido dejar sus puestos en cuatro meses. Por ahora, dos han solicitado una excedencia voluntaria para prestar servicios en otras administraciones, un tercero se presentó a otro proceso selectivo en otro municipio y obtuvo plaza y otro de los aprobados, directamente renunció a la plaza como funcionario de carrera.

Fuga de talentos por no tener recursos

La responsable de la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Ofelia Alvarado, indicó ayer que hasta anoche desconocía la sentencia con fallo a favor del funcionario público y no han tomado ninguna decisión.

Respecto a la fuga de técnicos de carrera indicó que «son dos las personas que continúan prestando servicios en la administración», y que «desgraciadamente una administración como la nuestra, de momento, no puede competir con las ofertas económicas y de proyección que ofrecen otras y de ahí, la fuga de talentos que tenemos. Estamos intentando proyectar modificaciones en nuestra RPT que posibiliten un cambio en este sentido».

