Belén Esteban ha dejado más que claro que le encantaría vivir su vida en Gran Canaria como lo hace su gran amiga Anabel Pantoja.

La sevillana afincada en Canarias está a punto de cumplir seis años como residente en Canarias y muchos son los que se preguntan qué tiene a la 'influencer' tan enamorada de la Isla para que ya no pueda vivir sin ella. Parece que la 'princesa del pueblo', con su visita a Gran Canaria para disfrutar del carnaval de Maspalomas, ha descubierto la respuesta a la felicidad de la hispalense en lo que ella define como su "paraíso particular".

Tras disfrutar de la esperada cabalgata de los carnavales más destacados del sur de Gran Canaria, la colaboradora de Sálvame reconocía en un divertido vídeo que colgaba Anabel en sus historias que ya ha caído en las redes del lugar de residencia de la sobrina de Isabel Pantoja y, con pena por tener que marcharse, confesaba que quiere vivir en Canarias.

"Me quiero quedar aquí. No me quiero ir"

Belén Esteban ha compartido un álbum de sus mejores momentos en Gran Canaria con su más de un millón de seguidores y, acompañado de un bonito texto, desvelaba que ha sido tremendamente feliz en Canarias. "Simplemente GRACIAS. Ha sido uno de los fines de semana más bonitos que pasé en mucho tiempo. Mar, amigos, música, comida rica y VIVIR.", escribía la madrileña.

Sin embargo, la confesión más emotiva de Belén llegó cuando, mientras Anabel le grababa, le decía que quería vivir en Gran Canaria y que ya entendía por qué Anabel Pantoja siente a esta isla como su segunda casa. "No me quiero ir, me quiero quedar aquí. Ahora entiendo por que mi gordi está aquí feliz. Lo entiendo perfectamente. Si pudiera, me vendría contigo, cariño", señalaba Belén.