Hace pocos días, Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, confesó en GH DÚO que la hija de Isabel Pantoja podría estar embarazada de nuevo. Esta noticia fue recibida con alegría y expectación, ya que Asraf, concursante de la nueva edición del programa de convicencia, no ha podido confirmar todavía la noticia.

Como no podía ser de otra forma, en el plató del debate de GH DÚO, el posible nacimiento también fue recibido con alegría pero también con mucha polémica entre los colaboradores puesto que, de confirmarse la noticia, sería la primera gran bomba del corazón en este 2024.

Sin embargo, y tras la confirmación de Isa Pantoja de que no está esperando su segundo hijo con su actual marido, el propio Asraf Beno ha compartido sus sensaciones sobre su familia política y sobre la situación actual que atraviesa su mujer en relación con Isabel Pantoja.

"Le pediría perdón otra vez"

Hace unos años, Aasraf Beno disparó contra Isabel Pantoja en 'La Casa Fuerte 2' y estalló diciendo que " a mí Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Yo estoy con Isa a muerte y punto [...]. ¿Yo para qué quiero a esa familia si la madre no se habla con la hija ni con el hijo?".

Unas palabras que hicieron que la tonadillera sentenciara a la por entonces pareja de su hija y que hasta el día de hoy no ha perdonado.

Sobre su relación con la cantante, Beno ha asegurado que se arrepiente de ese momento y que volvería a disculparse con ella. "Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez. Si me la encontrase, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo. Todo tiene solución, pero como no sé cuál es el problema, no sé cuál es la solución", sentenció.