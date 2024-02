Marta Peñate es uno de los rostros más seguidos y queridos de Telecinco. La canaria, desde que se diera a conocer en Gran Hermano y más tarde diera el salto a La isla de las tentaciones, se ha convertido en una habitual de la cadena de Mediaset en la que participa como colaboradora en varios programas.

Pero no solo está presente en la pequeña pantalla, las redes sociales son otro de los escaparates en los que Marta es muy activa y comparte sus momentos más personales como por ejemplo su proceso para quedarse embarazada.

Hace unos días, la joven grancanaria se sometió al último y más importante paso de este camino que ha recorrido en compañía de su pareja, Tony Spina: la transferencia embrionaria con la que intentará quedarse embarazada.

Después de finalizar con este último escalón de su proceso para convertirse en madre, la propia Marta Peñate ha compartido en sus redes sociales cómo ha vivido esta nueva etapa personal pero, además, ha desvelado la fecha exacta en la que sabrá si, finalmente, se ha quedado embarazada o no.

Cuestión de días

En una publicación que ha sido recibida con grandísimo cariño por lo que supone para la concursante de realities, Marta ha compartido cómo se ha enfrentado a este proceso.

"Un año y medio para llegar a este punto, un año y medio de incertidumbres, de malas noticias… Nunca pensé que llegaría este día… mi deseada transferencia. He pasado por resultados poco favorables, me he hormonado, me he pinchado diariamente, me he quitado las trompas de falopio… y todo se me ha hecho eterno" escribe para desvelarle, a continuación, a sus seguidores cuándo sabrá si será mamá o no.

"¿El resultado? El día 26 de febrero. No sabéis las veces que la desesperación ha podido conmigo. Pero, ahora el 26 sabremos si estoy embarazada. Gracias a todos por apoyarme y por estar ahí: OS QUIERO" cierra emocionada la joven.