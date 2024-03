Lucía Sanchéz se proclamó en la noche de este domingo ganadora de Gran Hermano Duó tras la final más larga de la historia del programa, después de que en la gala del pasado jueves, la dirección del espacio hubiera decidido aplazar el anuncio del nombre del ganador o ganadora por problemas en la aplicación de las votaciones, tal y como anunció la presentadora del concurso, Marta Flich. La decisión dejó a todo el mundo boquiabierto.

La exconcursante de la Isla de las Tentaciones y Asraf Beno, marido de Isa Pi, al igual que el resto de concursantes de esta edición y el público, no supieron hasta ayer quién se alzaba con los 50.000 euros del maletín de esta edición.

La incertidumbre se alargó tres días y finalmente se conocieron los porcentajes de los votantes. Lucía se alzó con la victoria con un porcentaje de votos del 53,1% frente al 46,9% de Asraf, quien quedó como segundo finalista.

Tanto Lucía como Asraf, vieron mediante los vídeos que se emitieron en el programa, su paso por GH Dúo, lo que acrecentó aun más los nervios de la espera por saber quién se coronarían como ganador.

Por que ganó Lucía Sánchez

El pronóstico de la mayoría de los compañeros de Lucía y Asraf veían a este último como ganador, pero su percepción fue fallida, ya que finalmente la gaditana Lucía Sánchez se alzó con la victoria. El público la premió por su naturalidad y autenticidad. La exmiss España y exganadora de GH Dúo María Jesús Ruiz fue la encargada de entregarle el premio.

"Se lo dedico a mi niña, a mi familia y al equipo que ha confiado en mí. No me lo hubiera imaginado nunca, prometo mejorar y ser mejor persona", señaló Lucía tras la victoria.

Gritos de euforia, confeti y abrazos: así se vivió la victoria de Lucía desde adentro en #GHDúoMegaFinal 🎉 https://t.co/2MAHXQ5fTj — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de marzo de 2024

La campeona tuvo sus encontronazos con su expareja, Manuel, durante GH Dúo, diferencias que quedaron aparcadas con el fuerte abrazo con el que ambos se fundieron tras convertirse Lucía en ganadora.

Lucía es madre de una hija, a la que adora, y lo que más le apetecía nada más concluir el programa y volver al mundo exterior era ver a su pequeña.

A qué destinará Lucía Sánchez su premio

Tras conocer que era la ganadora, Lucía reveló qué piensa hacer con el premio.

“Me gustaría ayudar a niños que lo necesiten con lo que sea”, afirmó. Lo tengo pensado desde hace tiempo, pero no quería usar esto.

Lucía Sánchez, ganadora de #GHDúo, revela lo que hará con el premio en #GHDúoMegaFinal: "Quiero aportar mi granito de arena" ❤️ https://t.co/Laz1S41p3f — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de marzo de 2024

“Quiero ayudarles, estar pendiente, aportar algo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, los niños me tocan mucho el corazón", dijo, un tema con el que está “muy sensibilizada”.

También dejó claro que no lo había revelado antes porque no quería que ello influyera a la hora de las votaciones por parte del público y para que no la acusaran de usar ese argumento para obtener más votos.