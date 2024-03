'Supervivientes 2024' arrancó este jueves, 7 de marzo, con la primera emisión del concurso presentado por un renovado Jorge Javier Vázquez después de que hace seis meses abandonara Mediaset. El presentador ha sido el encargado de dar la bienvenida a los nuevos 17 participantes que lucharan en Honduras divididos en dos equipos. El equipo 'Condena' estará liderado por Gorka Ibarguren y completado por Arkano, Aurah Ruíz, Blanca Manchón, Javier Ungría, Lorena Morlote, Pedro García Aguado, Rocío Madrid y Rubén Torres.

El segundo grupo, llamado 'Olimpo', estará formado por Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol, Carmen Borrego, Claudia Martínez, Kike Calleja, Miri Pérez-Cabrero y Zayra Gutiérrez.

Estos son los primeros nominados de 'Supervivientes 2024'

Tras las primeras horas de los concursantes en la isla, han tenido que nominar cara a cara desde la palapa que se encendía, por primera vez en esta edición, guiada por Laura Madrueño, nueva presentadora que sustituye a Lara Álvarez.

Aurah Ruiz que fue la primera en nominar, declaraba que no quería nominar a nadie porque con todos se lleva bien. Sin embargo, su voto fue dirigido hacia el concursante Javi y ella terminó siendo de las más votadas por parte de su equipo. La canaria, que recibió el voto del líder de manera directa, no tardó en reaccionar a su nominación y mostrar su enfado a sus compañeros: "Me he quedado a cuadros, te lo digo ya", señalaba.

Los primeros nominados de 'Supervivientes 2024' son los siguientes: Lorena Morlote, Aurah Ruiz, Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol.

La reacción de Jesé Rodríguez al salto de Aurah Ruíz: "a callar bocas"

La canaria llegó a la isla con muchas ganas de demostrar sus ganas de ganar y el amor que le profesa a su hijo de seis años Nyan y al padre de este, el futbolista Jesé Rodríguez. La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha acordado de su marido justo antes de saltar del helicóptero, al que le ha dedicado un corazón justo antes de salir de la aeronave.

El presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntó en qué punto se encuentra su relación, a lo que la canaria contestó con firmeza: "Estamos felices y enamorados".

Por su parte, el ex del Real Madrid reaccionó al estreno de su mujer en Supervivientes, reflejando el amor y apoyo que tiene hacia Aurah: "Lo harás superbién. A disfrutar y callar bocas. Te amo", expresó en sus stories de Instagram.