Kiko Jiménez y Laura Matamoros rompieron a llorar poco antes de entrar en la nueva edición de Supervivientes 2024. Telecinco desvelaba el pasado domingo 10 de marzo los rostros de los nuevos concursantes del conocido reality: Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Ambos participantes ya se encuentran en Playa Limbo, donde vivirán aislados del resto de aspirantes y, además, tendrán que soportar unas condiciones de vida muy duras. Sólo tendrán 40 gramos de arroz al día y por persona y dos latas semanales que deberán compartir.

La vuelta de Kiko Jiménez a Supervivientes -ya participó en la edición de 2017- estuvo llena de emoción. El joven reconoció estar "muy nervioso" antes de saltar del helicóptero. "Me trae muchos recuerdos, lo pasé muy mal aquí y sufrí un montón, pero, por otro lado, estoy muy feliz de estar aquí... Estoy muy nervioso, me acuerdo de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, de Sofía y de todos los consejos que me ha dado", explicó el novio de Sofía Suescun".

Laura Matamoros fue la segunda en saltar del helicóptero y lo hizo visiblemente emocionada. "Estoy acojonada... Lo he pasado muy bien y muy mal aquí", comentó la hija de Kiko Matamoros, quien reconoció que lo peor de pasar por este programa "es estar incomunicada por mi trabajo y por mis hijos".

Recado a Makoke

"Se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto... ¡Makoke a la calle!", dijo la influencer antes de saltar del helicóptero.