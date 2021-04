Apple TV+ ha anunciado este lunes su primera serie de producción española, un "thriller dramático" llamado 'Now and then' que se rodará en español y en inglés, creado por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, de Bambú Producciones.

El equipo de Bambú es el responsable de series como 'Velvet', 'Las chicas del cable' y 'Gran Hotel'. Gideon Raff ('El Espía', 'Homeland') será el productor ejecutivo y dirigirá los dos primeros episodios.

Ambientada en Miami y con un reparto íntegramente hispano, 'Now and then' explorará los contrastes entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta a través de un grupo de amigos de la universidad cuyas vidas cambiaron para siempre a raíz de la muerte de uno de ellos tras un fin de semana de fiesta.

Veinte años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos, avanza la plataforma en un comunicado.

Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés actuarán como "showrunners" y la serie estará escrita por Neira y Campos junto a su equipo.