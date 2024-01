'Expatriadas', en Prime Video: Nicole Kidman es una norteamericana de luto en Hong Kong

En su breve pero brillante filmografía, la directora y guionista Lulu Wang ha mostrado especial interés por la gente que no acaba de encajar en un lugar, ya sea a nivel cultural o social. Con la aplaudida película 'The farewell' se preguntaba si alguien como ella, nacida en China, pero trasladada a Estados Unidos con su familia cuando tenía 6 años, puede considerarse estadounidense; quién tiene derecho a considerarse parte inequívoca de ese país.

Cinco años después, regresa en formato serie con 'Expatriadas' (Prime Video, viernes, día 26; estreno con doble episodio), exploración del desarraigo y la dislocación a través de los destinos cruzados de tres mujeres estadounidenses en la agitada Hong Kong de la Revolución de los Paraguas. Imaginadas por Janice Y. K. Lee para una novela de 2016, Margaret (Nicole Kidman), su vecina Hilary (Sarayu Blue) y la algo desorientada Mercy (Ji-young Yoo) son muy diferentes, tanto en orígenes como en experiencias, pero a la vez, conectan en su complicado afán por empezar una nueva vida. Una en la que, quizás, cierta tragedia que las conecta acabe siendo solo un recuerdo lejano.

Lo que empezó como un trabajo por encargo –Kidman, también productora, descubrió el libro, se hizo con los derechos y supo ver que Wang era quien mejor sabría adaptarlo– se ha acabado convirtiendo en un proyecto absolutamente personal para su autora: una oportunidad para explorar sus temas y su lenguaje visual durante seis horas y media que dan para mucho, incluyendo un capítulo de 96 minutos, el quinto, centrado en el devenir cotidiano de las asistentes filipinas que salvan la vida día a día a gente como Margaret o Hilary.

Una expansión empática

A la hora de trasladar la novela original a la pantalla, Wang tenía claro que al menos un par de cosas debían cambiar. Le interesaba acercarse a las muchas clases de estadounidenses que protagonizan el libro, pero necesitaba ir más allá y, como en el citado quinto episodio, dar envergadura a personajes de otras comunidades.

"Con esta serie quería hacer una representación amplia de la diáspora, no solo estadounidense, sino también asiática", explica la directora en entrevista por videollamada con El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. "Tiene mucho de continuación de 'The farewell': vemos muchas clases diferentes de estadounidenses, no solo a una con el aspecto de Nicole Kidman. Y, a la vez, vemos a otras clases de gente, como los habitantes de la propia ciudad o los trabajadores migrantes. El ideal era adentrarse en la intersección de todas estas identidades".

Por otro lado, quería escapar cuanto fuera posible de explicaciones verbales e insistir en explotar las herramientas más o menos exclusivas de su oficio, que no es la literatura sino el cine. "Algunas estructuras funcionan muy bien en una novela, pero no lo hacen en pantalla. Todos los matices emocionales explicados por la narración debían ser imágenes. Quería que pudieras realmente ver lo que la gente siente; no quería tener una voz en off que lo explicara todo. Ese era el desafío: ¿cómo se muestran esos sentimientos de dislocación, o de culpa por ser un perpetrador, solo a través de imágenes y sonido?".

Se consigue, por ejemplo, recuperando de 'The farewell' a la directora de fotografía Anna Franquesa-Solano, de origen barcelonés, o al compositor Alex Weston, aquí entregado a envolventes pasajes ambient. En su salto del cine independiente a las series de 'streaming', Wang no ha tenido que vender su alma: siguen ahí las notas de lirismo o la fascinación emotiva. "Amazon me apoyó mucho y creyó en mi visión", asegura. "Esperaba recibir alguna que otra nota, algo en plan: '¿por qué siempre filmas a la gente por detrás?' Pero no pasó nada de eso".

Tan grandes, tan pequeños

Ninguna serie debería ser vista en un móvil, pero menos todavía una tan bella como esta. Solo con la pantalla más grande de casa podremos apreciar, además, yuxtaposiciones visuales que relativizan el drama de los personajes: esa Kidman reducida a miniatura por la impositiva arquitectura urbana. "Somos pequeños", recuerda Wang. "Esa es la dicotomía central de nuestra existencia: ser a la vez significativos e insignificantes. Personalmente, creo en el efecto mariposa, en la idea de que cada cosa que haces acaba afectando al mundo. Pero, a la vez, tengo momentos en que me siento una hormiga. Esa alternancia define nuestras vidas".