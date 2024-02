Netflix apuesta fuerte por una nueva 'Avatar: La leyenda de Aang' en imagen real

Antes de la 'Avatar' de James Cameron, una serie de similar nombre había dejado una huella más profunda en la cultura popular: 'Avatar: La leyenda de Aang', creación de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko que entre 2005 y 2008 cautivó en Nickelodeon a público más allá de su presunto 'target' infantil.

Era fácil quererse perder en ese mundo filoasiático compuesto de cuatro reinos, uno por cada elemento: las Tribus del Agua, el Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire. En cada uno de ellos, ciertas personas son capaces de manipular el elemento reinante, pero solo una puede dominar las cuatro disciplinas en este mundo: el Avatar del título, especie de pacificador global eternamente renovado en un ciclo de reencarnación.

Cuando la Nación del Fuego decidió romper una armonía más que antigua y desatar una guerra con fines imperialistas, el Avatar brilló misteriosamente por su ausencia. Un siglo después, su figura reaparece en la forma del joven (12 años) Aang, último superviviente de los Nómadas del Aire, que del brazo de sus amigos Katara y Sokka, de la Tribu del Agua del Sur, emprenderá un largo viaje para aprender las tres artes que le quedan por dominar, cada una de ellas con gestos inspirados en otras tantas artes marciales chinas.

Dirigida a menudo en su primera temporada por Dave Filoni, futuro jefe creativo de Lucasfilm, la serie conquistó a muchos por su efectiva visión del periplo del héroe, su mitología e imaginería con trazos del Asia Oriental y la bien aprehendida influencia del cine de kung-fu o la acción puramente hongkonesa; de esa animación con sabores anime se encargaron, sobre todo, estudios surcoreanos.

La versión de Shyamalan

De la exitosa serie animada surgieron una saga de novelas gráficas, novelas precuela, una gran secuela animada ('La leyenda de Korra', siguiente encarnación del Avatar) o un primer fallido intento en imagen real a cargo de un director hasta entonces de plena confianza, dijeran lo que dijeran sus detractores: M. Night Shyamalan. Por una vez, sus antifans tuvieron razón. Malas decisiones narrativas, héroes demasiado caucásicos y un caso claro de exceso digital en los efectos dejaban amargo sabor de boca. En entrevista con 'The Hollywood Reporter' a comienzos de 2023, Shyamalan comentaba que con aquella 'Avatar: The last airbender' (2010) y, después, 'After Earth' (2013), intentó en vano convertirse en director de grandes 'blockbusters' al uso: "Hice un esfuerzo genuino para unirme al sistema, pero entendí que ese algo especial que me hace feliz era difícil de hacer dentro de ese sistema".

El segundo intento de contar la odisea de Aang en carne y hueso, ahora en formato de serie, fue anunciado por Netflix en septiembre de 2018. En principio, los creadores de la producción original iban a estar al frente del proyecto, pero acabaron desligándose en agosto del 2020 por las recurrentes diferencias creativas. DiMartino y Konietzko decidieron seguir extendiendo la franquicia desde el medio animado con una trilogía de largos cuya primera entrega, una visita a la banda original en su edad adulta, se estrenará en 2025.

Avances aceptados

Al final correspondió a Albert Kim, antiguo 'showrunner' de 'Sleepy Hollow', el difícil desafío de contentar a los viejos fans de este mundo con una serie de imagen real tan mágica como la original. Los avances de 'Avatar: La leyenda de Aang' (Netflix, jueves, día 22) no han sido mal recibidos. De entrada, queda claro que no se ha escatimado en efectos especiales para sacar a Aang del iceberg o poner en vuelo al bisonte Appa. El reparto parece étnicamente más apropiado, sobre todo el cambio de Nicola Peltz por Kiawentiio, de familia Mohawk, para el papel de Katara. El joven Gordon Cormier, de ascendencia filipina, parece tener el carisma suficiente para dar la talla como el ágil pero bobalicón Aang.

En la serie volveremos también a ver en acción a Zuko (Dallas Liu), el príncipe exiliado de la Nación del Fuego que quiere capturar a Aang para recuperar su honor perdido. Su padre, el temible Señor del Fuego Ozai, tendrá los rasgos de Daniel Dae Kim, viejo Jin de 'Perdidos', que puso voz al General Fong en el 'cartoon' de los dos mil. Quizá incluso más que entonces, los peores pecados de la Nación del Fuego son triste actualidad: guerra, totalitarismo, genocidio.