Golpismo y golpistas

Desconozco si Vox quiere o no dar un golpe de Estado dentro de un estado de alarma, como dice Pablo Iglesias. No creo que ni ellos mismos lo sepan. Lo que si está claro de todas todas es que están en la labor de elevar el listón de la crispación desestabilizando, que no es otra cosa que utilizar la herramienta de la confrontación entre instituciones. Cambia por tanto la metodología: el modelo 23-F ha sido sustituido por lo que hace la mayoría de los facismos o neofacismos europeos, aprovecharse de la democracia para erosionarla hasta provocar un giro político. Las pijoprotestas y los altos mandos de la Guardia Civil que trabajan para el enemigo no son una casualidad, ni tampoco los discursos iracundos de Cayetana Álvarez de Toledo, entrenada igual que un galgo -la puso Casado en contra del sector más moderado- para excitar al líder morado. Derecha y ultraderecha no trabajan para tomar el Congreso, ni para nada parecido. Quizás pretendan ese régimen tan antiguo llamado "gobierno de salvación nacional" ante los estragos de la pandemia en las arcas públicas, la falta de previsión del gabinete de Pedro Sánchez y la errática desescalada. A la moción de censura no llegan. Y todo ello, que es para tener espasmos, ocurre en el contexto del luto nacional más largo de la democracia en homenaje a los muertos del coronavirus. Muchos españoles se preguntan si la situación es similar en otros países. Pues no, es una especialidad de España. En ello no ha cambiado la derecha y ultraderecha serrana: no están por un golpe a la vieja usanza por la falta de generales africanistas feroces, y debido a que los que forma Vox andan todavía en parvulo. Pero tienen en su ADN los efluvios patrióticos de los que perdieron comba a partir del 78, hijos, nietos y bisnietos curtidos bajo las gestas guerracivilistas y los privilegios estamentales repartidos entre consejos de administración, alta jerarquía funcionarial, Ibex 35, élite bancaria, sablazos por doquier, marqueses y marquesas berlanguianos, herederos y herederas del dictador... O sea, los cachorros que disparan los domingos en el campo de tiro. Esta es la salsa espesa que anda detrás de la pandemia y su politiquería. No, no tienen en cabeza un golpe de estado. No, no nos angustiemos pensándolo, ni tampoco nos obsesionemos con la idea de que nos va a despertar una marcha militar. Otra cosa es el golpe que le están inflingiendo a la política. ¿Qué pensar de los que prefieren la pugna antes que frenar la peste?