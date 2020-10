Lo inconsolable

Apenas han transcurrido seis meses desde que estalló la pandemia de la Covid-19 y detrás queda ya un reguero de dramas humanos y un desastre económico no bien cuantificado. Lo que conocemos con certeza sobre lo sucedido es poco. Ni siquiera sabemos si la pandemia ha terminado. Y los hechos son preocupantes: no hay un tratamiento curativo y las vacunas, si revisamos nuestro pasado reciente, tardarán en llegar un poco más de lo que explican los hooligans del cuento. No olvidemos, por ejemplo, que para el SARS no hay aún vacuna, que para el MERS se logró una vacuna pero para los camellos y que el sida se trata con fármacos antirretrovirales pero aún no tenemos vacuna que evite el contagio. Incluso la literaria y añeja tuberculosis se cura con un complejo cóctel de fármacos pero sin vacuna que la borre de nuestro tiempo.