¿Relaciones seguras o relaciones gozosas?

En ocasiones la imaginación busca un ropaje secreto y se dispone a vivir instantes de felicidad. Lo malo (sonrío) es que junto a la razón desfilan un montón de inconvenientes , los mismos que transforman la decisión en parálisis. Sea lo que sea, junto a la vida está la ocasión; sí, la que muchas veces dejamos marchar por no darnos permiso y ver en lo excepcional un soberano problema. Así somos: un arrebato con acento de valor, que al final se queda en nada. Junto al detalle de todas nuestras decisiones están nuestros miedos... No, no somos de entablar relaciones gozosas, preferimos las relaciones seguras. Es curioso (opinión subjetiva) la cantidad de permisos que nos denegamos. Creo que lo que no se vive, con el tiempo, muere o expira.