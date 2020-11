Tiempo de zumbados

No hay reunión -o si las hay, son muy pocas- en la que no se hable de la inconsciencia de los jóvenes, aunque no son los únicos, claro, con respecto a la pandemia que nos asola. ¿No leen los periódicos, no escuchan las radios, no ven los informativos de las televisiones, no hablan con sus padres y abuelos? ¿Acaso no tienen ojos para ver y oídos para escuchar?, ¿quizás es que tienen el cerebro en modo avión?