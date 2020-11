Alberto Mario Pazos Astrar, nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS), no solo no descansó cuatro días tras llevar seis en el cargo. Dicen desde el SCS, que fue a trabajar incluso el sábado, cuando ni estaba ni se le esperaba. Quede constancia, pues, de que Alberto Pazos asume con ganas la responsabilidad del Servicio Canario de Salud en tiempos de pendemia. Pero, en fin, dicho quedea. No es como empieza. Es como acaba.