He cambiado mi lugar de vivienda, para ello he necesitado la ayuda de una empresa de mudanza. En principio pedí presupuesto pero debido a que una amiga me recomendó una en particular, cerré los ojos y directamente fui a ellos. La empresa en sí parece tener muy buen cartel, tienen muchos camiones que van circulando por todos lados y tienen como emblema un globo terráqueo con las letras de su nombre en el interior del mismo.

Les cuento: el día siete de julio vienen por primera vez para recoger distintos enseres y llevar a la nueva dirección, esta misma operación se hizo los días 14, 21 y 27 del mismo mes.

En el traslado ha habido varios desperfectos, una mesa camarera con doble tabla y ruedas (me rompen una de las ruedas) se la llevan y no sé nada de ella; la puerta de cristal de un mueble para equipo estereofónico me la desregulan (se arregla en el domicilio me dicen) no ha venido la persona indicada; el mueble principal del salón, rayado por el ribete de arriba. Estas cosas pueden ocurrir, pero tienen que hacerlas y ¿para cuándo?.

Todas las cajas que venían, me dijeron que las guardara ya que si se tiraban a la basura les multaban por considerar que hacían anuncio de su empresa. Lógicamente no tenía intención de hacerlo, esperaría a que pasaran a recogerlas, era su deber. Como a nadie le gusta que se le acumulen las cosas, yo trabajé como una auténtica fiera para que cuanto antes y en dos o tres veces se las pudiesen llevar. Vinieron una primera vez y se llevaron siete, vuelvo a llamar pasados unos días y me empiezan a dar largas, de manera que ayer día 6 de agosto repito mi llamada y Dunia, secretaria en la empresa me comunica que no pueden venir esta semana y no saben cuándo podrán hacerlo debido a la cantidad de trabajo que tienen, incluso ahora si puedo tirarlas a la basura, así me lo comunica.

Mi descontento queda reflejado en las líneas anteriores, la empresa me pidió un primer pago de 700 ? y se pagaron cuando me trajeron la factura, con un cheque. En la última entrega me trajeron la correspondiente al resto del pago, 900 ?, igualmente se pagó el importe en el momento con otro talón.

Yo he cumplido todo lo que me han pedido, ellos ahora no tienen tiempo para recoger todo lo desmenuzado por distintos lugares.

Solo pido lo que me pertenece, que terminen con lo empezado ya que yo he cumplido y he pagado, nunca pensé en la frase "trabajo cobrado, cliente olvidado".