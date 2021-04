Fechas democráticas

Dejemos la visita de Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, al campamento de Las Raíces, anunciada con una pompa y prosopopeya digna de la viaje de Leopoldo III al Congo, para más adelante. En los últimos días han llegado otros dos cayucos, uno de ellos con once muertos a bordo, sin mayores horrores, y un juez ha establecido que si un migrante dispone de pasaporte en regla, y no es devuelto a su país de origen en tres días, es perfectamente libre de trasladarse a cualquier punto del territorio español. Ni los muertos ni los jueces quebrantarán la voluntad del Gobierno ni afectarán a las instrucciones que Pestana cumplirá escrupulosamente. Algunos me dicen que Pestana es un buen tipo y que simplemente le ha caído encima una responsabilidad muy dura. Pero nadie lo encañona: podría dimitir perfectamente y ahorrarse náuseas morales y responsabilidades inasumibles para un hombre digno. No parece previsible que lo haga. Y no solo por los galones: la Delegación del Gobierno es una emulsión púrpura que fortalece su posición como secretario general del PSOE de La Palma. La Delegación del Gobierno ofrece más visibilidad, contactos y relaciones que la vicepresidencia del Cabildo de La Palma, por ejemplo. Pestana no quiere salir de la Delegación en ningún caso; lo más probable es que sueñe con permanecer acampado en su despacho indefinidamente. ¿No empezó por ahí Carolina Darias y ahora mírala de ministra y todo?