Me quedé consternado el otro día al asistir a una exposición de pinturas no figurativas de difícil disfrute y encima sin la menor pista en las etiquetas a pie de lienzo:»pintura 57», «pintura 73» etc. El artista era sin duda de los que piensan que «el buen paño en el arca se vende». Yo creo por el contrario que en estos tiempos acelerados no debiera faltar un mínimo efecto llamada para enganchar al prospectivo interesado en el objeto exhibido.