Luego, la imagen de la puerta me hizo pensar en la tapa de un cuaderno abierto, a la espera de ser leído. Me entretuve entonces en observar las camisas del armario como si constituyeran sus páginas. Las leía de izquierda a derecha, evocando el instante de mi vida en el que había adquirido cada una. Las había antiguas, pues me cuesta desprenderme de la ropa vieja, aunque ya no me la ponga, del mismo modo que me cuesta tirar a la basura los cuadernos agotados en los que tomo nota de ideas que me pasan por la cabeza en un instante y se van luego a la cabeza de otro o quizá al vacío. Curiosamente, la camisa que cerraba el cuaderno era la mexicana, la mortaja. Fijé mi atención en ella con inquietud. No la había usado jamás, pero tal vez, cuando muriera, alguien, al vaciar el armario, reparara en que estaba sin estrenar y decidiera utilizarla como un sudario para mi cadáver. Intenté imaginarme de blanco, con la seriedad característica de los muertos, y creo que me gusté, tal vez más que de vivo. Por otra parte, sería, de algún modo, como si me enterrarán en México en vez de en España, lo que tampoco me disgustaba.