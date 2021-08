Paraísos cercanos

El calor entra por la ventana. Por dónde si no. Entra e invade el ánimo, destroza las energías, anula los afanes. Los periódicos vienen anoréxicos, las tertulias magrean serpientes de verano adormecidas y la imaginación produce imágenes de cómo será el cercano tiempo de vacaciones. El verano es lo contrario de la inspiración: llega pero tiene que pillarte no trabajando. Hay pocas ganas de casi nada y hasta da calor encender el ordenador. Este puede ser el verano de nuestra vida, pero hay que darse prisa que agosto vuela y ya están los cenizos hablando de la vuelta al cole. Y de medusas. He visto un anuncio de lotería de Navidad. Ya es agosto en Instagram. El verano siempre nos alcanza haciendo planes para el verano.