Cuaderno de bitácora educativo

En Educación hablamos también de «cuaderno de bitácora» o de «diario de aprendizaje», y por ello me he acercado hasta el Centro Virtual Cervantes que nos define de manera excelente este término como «una técnica mediante la cual el aprendiente escribe sobre las experiencias, vividas tanto dentro como fuera del aula, relativas a su proceso de aprendizaje». El Centro Cervantes señala también que «el diario ofrece al alumno la oportunidad de expresar sus opiniones sobre aspectos implicados en su proceso de aprendizaje como, por ejemplo, los contenidos del programa, los materiales didácticos, la organización del aula, el tratamiento del error, el método o el estilo de enseñanza. Su uso contribuye de forma especialmente significativa al desarrollo de la autonomía y de la capacidad de aprender a aprender del alumno y, si bien puede ser revisado periódicamente por el profesor, no es en ningún caso objeto de evaluación. Por su parte, el docente puede utilizar el diario como una fuente de información sobre los procesos de autoobservación, autocrítica y autoevaluación del alumno y obtener información sobre aspectos tan diversos como los factores personales del aprendiente; los aspectos afectivos, socioculturales, cognitivos o estratégicos; la adecuación del currículo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos; el cumplimiento de los objetivos conductuales y terminales; el funcionamiento de la clase en cuanto a su organización, las relaciones existentes entre el docente y el grupo de alumnos, entre los mismos alumnos, entre los alumnos y el centro educativo, etc.»

Sin duda que es una herramienta muy importante para el profesor como evidencia del aprendizaje del alumnado, pero ¿y como metacognición para evaluar nuestra propia labor como docente? Les voy a contar mi experiencia.

Desde hace unos años tengo mi propio cuaderno de bitácora o diario de aprendizaje en formato blog. Cuando comencé con esto de los blogs, no pensé que fuera una herramienta tan potente. Los que me conocen sabe que administro varios blogs: el de mi barrio Tamaraceite Actualidad, el de las Radios Escolares de Canarias, o mi blog personal, al que denominé de manera metafórica Peleando con las TIC. Y es en este último en el que me voy a centrar y quiero compartir con ustedes, lo que puede dar de sí un blog educativo para un docente.

Peleando con las TIC, mi blog personal, mi «cuaderno de bitácora» surgió como un diario de aprendizaje donde ir anotando experiencias, herramientas, contenidos propios y de otros compañeros que me ayudaran a crecer como docente. Trato de mostrar mi entorno virtual profesional de una manera clara y precisa pero también comparto experiencias, ideas, pensamientos y reflexiones.

El uso de los blogs en la Educación está proliferando en los últimos tiempos. No hay centro educativo que no esté en las redes sociales, con página web y blog incluido. No sobra decir tampoco que son herramientas que permiten ofrecer una imagen virtual que en muchas ocasiones es difícil transmitir por otros medios, pero que puede y debe ser una herramienta educativa interesante. Porque la finalidad siempre tiene que ser educativa y eso no debemos olvidarlo.

Para gestionar un blog educativo debemos comprender el concepto de identidad digital, el de Entorno Personal de Aprendizaje, participar de forma activa a través de diferentes comunidades, construir y mejorar continuamente nuestra Red Personal de Aprendizaje, y ser capaz de gestionar eficientemente los flujos de información de nuestra PLE a través de un sistema personal de filtros y personas.

Porque nuestros blogs no se deben convertir en herramientas para mostrar las actividades que realiza el centro o hago yo en mi clase, sino que debe ser un espacio para informar y formar. Informar no solo de lo que hacemos, sino de lo que hacen otros centros o docentes y que nos pueda ayudar, introducir artículos de opinión de la comunidad educativa, realzar las propuestas de las instituciones locales y que puedan complementar la educación de nuestro alumnado, etc.

Y para ello, es importantísimo saber organizar de manera coherente la información, filtrarla de manera adecuada y difundirla a través de distintos canales para que sea distribuida de manera eficiente. Que sepamos identificar, adaptar y trasladar buenas prácticas a la comunidad educativa y a los potenciales lectores del blog. Que sea una herramienta que haga reflexionar sobre metodologías innovadoras de evaluación de los aprendizajes, que estimule a la utilización de redes y comunidades profesionales docentes e invite a participar activamente en la mejora de nuestra competencia digital aplicada a nuestra carrera profesional como docente.

Me he sentido honrado en este tiempo por ser nominado entre los diez Blogs de docentes de la plataforma ClassOnlive, por ser de los 30 Blogs Educativos recomendados por la revista Educación 3.0, por ser un blog referente para la Universidad Politécnica de Madrid en su Guía sobre el Uso Educativo de los Blogs y también el Premio al Blog Educativo 2018, otorgado por el portal Tumaster.com seleccionado entre un análisis de más de 1.000 blogs del ámbito educativo, de manera unánime por todo el equipo de Tumaster.com, por considerar su contenido de excelente calidad y de gran ayuda para todos aquellos usuarios que están interesados en el ámbito de la educación.

Un blog es una oportunidad de abrirse al mundo, de pensar de manera libre y abierta, si queremos, a que los demás opinen. Porque profesional y personalmente crecemos con la ayuda de los demás, y si les digo la verdad, mis blogs me ayudan a ello. ¿Te unes?