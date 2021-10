El hombre que carga el racimo de plátanos

Tópicos, equivocaciones, errores, erratas, aberraciones, manipulaciones, versiones, tendencias... Canarias lleva una mochila a su espalda bastante llena de todo tipo de ocurrencias sobre su origen geológico, cultura, conquista y gente. Una coctelera llamativa que una veces provoca indignación y otras carcajadas: la primera, cuando se confunden de isla y aplican las bondades de una a la que no las tiene, y la segunda suele ser por la estupefacción que provoca en el oyente el relato sobre los aborígenes dominados y exterminados. Se piensa en estos asuntos mientras se es testigo del protagonismo informativo alcanzado por la erupción de La Palma, y lo difícil que resulta para los reporteros referirse a los nombres de los pueblos y barrios de la Isla. Pero no nos confundamos: el interés máximo por el volcán no significa que el foco de atención sobre el Archipiélago se normalice después del episodio geológico. Llega a ser más que perturbador descubrir la atracción que provoca el trabajador que carga con un racimo de plátanos con el rostro y el cuerpo envueltos en ceniza. Ha sido paseado por los medios de comunicación como un ejemplar de hombre laborioso y desesperado por su cosecha de plátanos. ¿Se fijará la memoria en la peculiaridad del momento, o bien se adquirirá conciencia de que aún hay familias que tratan de sacar adelante sus cultivos en un difícil contexto de competitividad? Los canarios siguen siendo unos desconocidos, y los palmeros todavía más. Pero la culpa no solo hay que focalizarla en los factores externos. Desde hace décadas estamos empeñados en contruir una idea de paraíso, la más apropiada para alimentar el metabolismo de la maquinaria turística. Una finalidad que ha provocado graves distorsiones, ocultadas o maquilladas para no perjudicar al sector prominente. La sinceridad debe empezar por nosotros mismos. El volcán puede ser un punto de inflexión para contribuir al conocimiento de las islas y sus habitantes, pero también puede ser lo contrario: un acontecimiento que dará paso a la archiconocida «una hora menos».