La escritora que dijo ‘no’ a Netflix

Hasta hace poco el nombre de Michaela Coel no se conocía más allá del circuito de prensa especializada en televisión y de un puñado de fans. Pero esta actriz, guionista y directora británica, hija de padres ghaneses, se ha convertido en una joven promesa, con muchas cosas que decir. I may destroy you, una coproducción de la BBC y HBO estrenada el pasado año, le ha brindado su primer Emmy al mejor guion original. El premio ha sido un merecido reconocimiento para la creadora de una serie tan dura como necesaria. En su discurso de aceptación lanzó un mensaje a otros compañeros guionistas. «Escribid la historia que os dé miedo, que os haga sentir incertidumbre, que no sea cómoda». Era lo que ella misma había hecho: convertir en guion para serie de televisión la agresión sexual que ella misma había padecido tiempo atrás. Michaela Coel acaba de publicar Marginados, un ensayo en el que reivindica el poder de las diferencias y la necesidad de preservarlas, especialmente en un negocio (el del entretenimiento) que se esfuerza porque todo sea más complaciente y uniforme. Porque la Coel, además de escritora de éxito y showrunner de moda, es conocida por haberle dicho que no a una suculenta oferta económica de Netflix por no estar de acuerdo con las condiciones que le ofrecían. Para una mujer que, como dice en su libro, creció «sin red de seguridad» y teniendo «que subir escaleras sin un suelo firme debajo», decir que no a Netflix tuvo una resonancia poderosa y expuso el profundo desequilibrio que existe entre los creadores y las plataformas de streaming.