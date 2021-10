La Palma: con el corazón en las palabras

No es nada agradable que a uno no lo llamen por su propio nombre, sobre todo cuando el aludido se encuentra en un estado de hipersensibilización emocional, como se hallaría ahora quien está sufriendo las terribles consecuencias de un volcán que insiste en recordarnos nuestros telúricos orígenes. Es verdad que en otras circunstancias las equivocaciones geográficas y designativas que ocurrían con los canarios eran valoradas con distinta percepción, y hasta las recibíamos con cierta gracia justificándolas por la ignorancia de quienes las proferían. Mucho tuvimos que aclarar cuando viajábamos a territorio peninsular. Que las Islas Canarias no estaban situadas en el Mediterráneo debajo de las Baleares, que la guagua era para nosotros lo que para ellos el autobús, cuando no debíamos impartir alguna que otra lección de gramática para explicar que si nos dirigíamos con el pronombre «ustedes» al grupo de colegas en el colegio mayor universitario o en el campamento de instrucción militar no lo hacíamos por un afán de distanciamiento o como tratamiento de cortesía, sino que tal pronombre ya incluía al plural del «tú», es decir, a su «vosotros».