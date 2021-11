La guerra del PP

Es evidente que la presidencia regional del partido le daría a Ayuso más poder y el control sobre las listas electorales, incluida la del Ayuntamiento de Madrid, cuyo titular, José Luis Martínez Almeida, es el favorito de Casado para presidir el PP madrileño. Pero ese, el de las listas, no sería un problema irresoluble si no vieran en la presidenta una amenaza, porque su aceptación no se reduce al perímetro de la comunidad sino que trasciende esos límites y va creciendo entre el electorado popular de todo el país. Una batalla similar no se ha dado siquiera con Alberto Núñez Feijóo, que siempre parece estar a la espera del fracaso del actual líder para saltar a la escena estatal. Y él preside Galicia y el partido en aquella comunidad. La virulencia de la pelea entre Ayuso y la dirección nacional del PP no augura una solución pactada. Más bien parece que la confrontación seguirá a cara de perro. Pero que no se equivoque Casado, no será fácil deshacerse de ella. Gane o pierda esta batalla interna, Ayuso seguirá allí.