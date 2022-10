Ciudades esports

El hecho lúdico deportivizado ha llegado al entorno digital y en especial a los deportes electrónicos. Ciudades, clubes deportivos, fundaciones, universidades, entidades públicas testean el valor de esta nueva forma de jugar para unir la marca de la ciudad con los ciudadanos jóvenes y adultos que comparten sus gustos en un mundo «FIGITAL» (físico y digital).

Los esports no sólo es entretenimiento, es educación, es innovación, marketing, salud e integración social. El deporte tradicional aporta su ecosistema y los esport un nuevo contexto propio de este siglo. Las ciudades son marcas en los deportes electrónicos como los Houston Rockets, San Antonio Spurs, Dallas Fuel, San Francisco Shock, Barcelona, Granada. Retoman el modelo de las competiciones deportivas ligadas a las ciudades. La Comunidad de Madrid en estos días ha anunciado convertir su entorno en un Hub Internacional para el ecosistema digital, videojuegos, esports. Pretenden promover y visibilizar internacionalmente la importancia de estas industrias mediante el apoyo a grandes eventos, como podrían ser las primeras olimpiadas de esports.

No quieren alejarse de un futuro que es presente y para ello incidirán en la nueva visa de nómadas digitales.

En China en la ciudad de Hangzhou se ha inaugurado el Esports Center que será sede de los Juegos Asiáticos 2022. Dichos Juegos tendrán ocho eventos de deportes electrónicos con medallas olímpicas: Dota2, EA SPORTS FIFA, Street Fighter, HearthStone, League of Legends entre otros y como juegos de demostración llevarán a cabo los VR Sports. En febrero del 2021 el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó en su Agenda 2020+5 el futuro desarrollo de los esports centrado en los Virtual Sports de simulación de los deportes tradicionales.

Un nuevo escenario digital para facilitar la integración del deporte con los nuevos deportes virtuales. Como bien dijo su Presidente Thomas Bach: «La Olympic Virtual Series está diseñada para mejorar las relaciones con los amantes de los deportes virtuales y alentar aún más a los jóvenes a participar en deportes competitivos». El Barca tiene su ciudad deportiva centrada en los esports en el barrio de Poble Nou, el Barcelona International Gaming Center (BIGC), tiene 2.000 metros cuadrados, un ejemplo de cómo los deportes virtuales se convertirán en el puente entre los esports y los Juegos Olímpicos.

Con todo ello hay que dejar claro que lo presencial facilitará el contacto real de los aficionados evitando el uso exclusivo de medios digitales. La sociedad actual debe entender que la tecnología es positiva cuando se convierte en beneficio para las personas. El centro del juego digital no es la tecnología sino las personas y siempre debe ir ligada al bienestar de ellos. Comprar tecnología es fácil pero la salud no se compra se genera en la vida diaria y las ciudades deben rediseñarse para que estos llamados ciudadanos digitales puedan integrarse en el bienestar general de las ciudades (Ciudades Activas Digitales). Las futuras ciudades gamificadas serán el reto de los diseños urbanos donde convive el concepto PLAY CITY con el GAMING CITY. Los nuevos talentos y la nueva comunidad digital necesitarán espacios urbanos para trabajar, divertirse, jugar y relacionarse. La ciudad no es un espacio donde vivir sino una forma de vida que traspasa hoy en día modelos modernistas para conectarse con una cultura posmoderna transhumana. Podremos con la tecnología interactuar con los edificios, espacios públicos y privados. Soluciones como la realidad virtual, aumentada o el futuro metaverso aportarán alternativas habitables en la propia ciudad.

Gamificar espacios físicos con soluciones digitales puede ser una manera de facilitar el bienestar físico, social y emocional de las personas. Podemos «pokemizar» un parque y con esa solución lúdica digital las personas se mueven, se divierte, y se relacionan. Diseñar los drone corners en los parques nos lleva a recuperar el espacio público como lugar de diversión y socialización. Las ciudades acogen eventos tecnológicos, ferias y como no eventos de esports que sitúa a esas ciudades en un referente mundial y en este sentido tenemos el ejemplo más claro de la ciudad polaca de Katowice que durante su celebración tuvieron un pico de espectadores de 1.122.015 espectadores en la final entre FaZe Clan y G2 Esports con 30 millones de horas vistas. Los eventos de esports serán un gran atractivo turístico. Ha nacido el turismo gamer.

El DreamHack de Valencia de principios de Julio ha tenido un impacto directo en hostelería y transporte de 3,2 millones de euros y un gasto medio por participante durante su estancia de 187,64 euros. Pilar Bernabé, concejala del Ayuntamiento de valencia expresó: «Estos eventos de esports posicionará a Valencia como una ciudad innovadora y a la vanguardia del entretenimiento digital. Se trata de una oportunidad para referenciar a Valencia en nuevos sectores como el gaming y los esports».

Es evidente el abanico de posibilidades para que las ciudades amplíe su visión ante este nuevo modelo lúdico y de impacto global en la economía y desarrollo de las ciudades.

Málaga también quiere posicionarse en el ecosistema gaming y firmó un contrato con Vodafone Giants, para llevar el logo de la ciudad en todos sus equipos y promover su polo de atracción del ámbito digital.

Por último destacar la reciente Esports City League en España, un circuito de competiciones de deportes electrónicos amateur vinculado a DreamHack España. Su objetivo es divulgar la cultura gamer en todas las capas de la sociedad a través del compromiso de las ciudades. Organizarán los Esports City Fest que recorrerán varias ciudades como Zaragoza, Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla. Con el acuerdo firmado con Esportian, empresa con más de 17 años de experiencia enviando estudiantes con becas deportivas y académicas a equipos deportivos universitarios en Estados Unidos, los jugadores podrán obtener una beca para ir a estudiar en Estados Unidos en un equipo universitario de esports. En Norteamérica hay más de 175 universidades que ofrecen becas a más de 25 videojuegos. Cabe destacar que esos equipos universitarios tienen una estructura deportiva como cualquier equipo con sus dietistas, fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores.

Los esports supondrán un valor añadido a las ciudades brindando nuevas oportunidades para un futuro mejor. Si el juego es cultura y se convirtió en deporte para buscar una mayor competitividad, los videojuegos han dado el salto deportivo con los esports alcanzando una perfomance única e innovadora. Hemos pasado de un Homo Ludens a un Homo Deportivus y hoy es claro el paso de un Homo Gamer a un Homo Esportivus.