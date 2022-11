¿Cuánto (más) vale Netflix para ti?

Han pasado dos semanas desde que Netflix anunció que tendrá una nueva modalidad de contratación. Este plan básico, que estará disponible a partir del 10 de noviembre, dará acceso al servicio por 5,45 euros al mes, dos euros y medio menos que la tarifa más barata que la compañía ofertaba hasta ahora. La rebaja tiene un precio: estar dispuesto a tolerar unos cuantos anuncios. En concreto, unos cuatro o cinco minutos por hora de programación. Este hecho, unido a la inminencia de limitación a las cuentas compartidas (que comenzará a desplegarse a principios del año que viene), ha desatado la ira de los usuarios que hasta ahora disfrutaban del servicio por unos pocos euros o incluso gratis. El sentir general es que esta medida le va a salir muy cara a la compañía de Los Gatos. Parece tenerlo todo en contra: una situación económica difícil (que anima al ahorro y no al gasto), la (aparente) pérdida de calidad de su oferta de contenidos y la existencia de varias plataformas como alternativa, más baratas y sin tantas ganas de tocar las narices al cliente. Obligarnos a decidir entre pagar más o soportar publicidad parece una decisión temeraria.

Resulta sorprendente que unas medidas tan drásticas lleguen precisamente ahora, tras años haciendo la vista gorda hacia una práctica que, aunque no generaba beneficio alguno, les permitió entrar en millones de hogares de todo el planeta. Pero Netflix es un negocio y, como tal, vive de ganar dinero. Y, con tanta gente viendo sus series y películas por la cara, las cuentas no salen. De ahí que los mismos que antes te animaban a compartir la cuenta con tus amigos ahora confíen en que el servicio sea, de verdad, importante para ti. ¿Cuánto? Lo suficiente como para convencerte de que te dejes unos cuantos euros más al mes o aceptes que te vendan cosas mientras ves Stranger Things o Emily in Paris. Y sí, sin duda Netflix se ha hecho algo cotidiano en el hogar, pero ¿de verdad lo ve el cliente como un servicio de primera necesidad?

La decisión de cada uno dependerá de cuánto suba la factura a partir de lo que se esté pagando ahora. ¿Cómo será la cosa para los que compartían repartiéndose la tarifa con otros? Si compartían el plan estándar con otra persona (dos reproducciones simultáneas a 12,99 euros al mes) Netflix les salía por 6,49 euros al mes. Y si compartían un plan premium con tres personas más (cuatro reproducciones simultáneas a 17,99 euros al mes) la minuta era de 4,49 euros al mes. ¿Qué pasará cuando entre en vigor la limitación de compartir cuentas fuera del hogar? Que se tendrá que pagar un extra por cada miembro fuera de la unidad familiar que quiera engancharse a esa cuenta. Según las pruebas piloto en otros países, serían unos 2,99 euros, lo que elevaría la factura a 9,48 euros en el caso del plan estándar o 7,48 euros al mes para el plan premium. ¿Que la cosa sube mucho? Netflix tendría dos opciones más baratas: contratar un plan básico individualmente (7,99 euros/mes, sin que se pueda simultanear reproducción con nadie) o el plan básico con anuncios, todavía más asequible (5,45 euros al mes, también en un único dispositivo, pero sin la posibilidad de descargar contenido offline). En ambos casos, Netflix permitirá transferir tu perfil de una cuenta compartida a una nueva cuenta, en caso de que quieras preservar tu historia y tus listas.

Para muchos de los que ahora veían Netflix a cambio de compartir otra plataforma, de gorra o a precio de ganga, el gasto extra se ha recibido como el empujón definitivo para darse de baja de un catálogo que ha languidecido con el tiempo, especialmente tras la eclosión de tantísimos competidores. O, como mínimo, para contratarlo solo unos cuantos meses al año. Netflix parece confiar en que la percepción de valor que el usuario tiene del servicio inclinará la balanza a su favor, como la experiencia de usuario, su sistema de recomendación, las decenas de estrenos al mes y los innumerables programas que acaban siendo exitazos y que todo el mundo acaba comentando. Eso y la certeza de que ningún otro servicio puede reemplazarlo.