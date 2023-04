Mi experiencia con drones

Empecé en el mundo del dron por pura casualidad. Soy músico, y un día en una filmación vino un chico con un dron que nos hizo una exhibición que me dejó alucinando, tanto fue así que fui directo a una tienda a comprarme uno. Mi primer dron fue el Phantom 4 original. Me formé como piloto de dron en Gran Canaria y comencé a crear contenido de dron para la plataforma de YouTube. Así me fui especializando hasta ser instructor de drones en la actualidad.

El Phantom 4 es un modelo de dron que cumple con la normativa en Canarias y que además te permite volarlo sin satélite, que es lo que se nos exige en las categorías específicas. Son modelos más antiguos, pero se siguen usando, porque son modelos con muy buenas cámaras. Los drones regulados podemos tocarlos, pero no modificar cosas en el propio dron más que lo establecido por el propio fabricante, aunque existen los drones de fabricación propia, como los FPV, a los que les puedes asignar tú mismo el peso y otros elementos. Sin embargo, tienes que tener los conocimientos básicos y necesarios para cumplir con la normativa a la hora de fabricarlo. Me habilité como instructor de drones, pero cuando me inicié estaba la norma 16/2017. Seguimos conviviendo con esta normativa europea porque estamos en transición a una nueva, pero mi formación era distinta a la actual. Yo tuve que hacer un curso puente para poder convalidar mi certificación antigua a la nueva normativa vigente. Lo máximo a lo que puede aspirar ahora mismo una persona que quiera ser piloto de dron es a la certificación de la normativa de categoría abierta (A1, A3, A2) y escenarios estándares de parte teórica y práctica, aunque Las Fuerzas y Competencias del Estado pueden sacarse los cursos que me saqué yo en su momento, RPAS, para sumar puntos. Tengo un canal de YouTube CanariasDron en el que hablo de aquello en lo que estoy especializado, la normativa europea, aunque también hablamos de fotografía, edición, entrevistas, reseñas de nuevos productos…hablamos del dron a nivel general. Aún no hace cuatro años que llevo con el canal, pero el grueso de las personas que siguen mi cuenta se debe a su interés por la legislación del sector y es donde más interacción y suscriptores tengo. Es un tema que no todo el mundo domina. Es difícil hacer crecer un canal, porque requiere de constancia y de ser bueno en algo, porque la gente busca informarse de eso que no conocen y te buscan, ahí está la clave del éxito. Poco a poco. Las I Jornadas del Global Drone, que se celebraron del 24 al 26 de marzo, fueron todo un éxito. Fue una experiencia muy bonita, llegué a casa agotado, pero la repetiría una y mil veces. Se confirmó que el sector en Canarias está más vivo que nunca. Me sorprendió la de empresas que participaron y el interés de las personas en la parte más profesional de dron. Contamos con varios profesionales del sector y eminencias, así como talleres sobre drones destello para niños y docentes. Lo único que no tuvimos fueron los enjambres, pero el resto del evento acogió todo lo relacionado con el dron. El último día, el domingo, fuimos a la Cruz del Siglo, en Las Tabladas, donde pasamos toda la mañana volando drones y una exhibición de drones FPV indoor. En la edición Global Drone del próximo año intentaremos darles más voz a las empresas para que ellas mismas expresen sus objetivos y lo que están haciendo. Este sector es cada vez más realista, a diferencia de cuando yo empecé. Hoy en día tienes que formarte y está reglado, por fin. Ya queda poco para finalizar la transición y en 2025 el sector va a explotar por completo y con coordinación ya se puede volar en ciudades, etc. por lo que podremos montar nuestras propias empresas y salir adelante en este sector. Ahora es un buen momento para adentrarte en el tema, empezando por conocer la normativa básica del uso de dron. Dentro de la formación, la categoría específica es la más interesante, a mi parecer, porque puedes volar en el entorno urbano para utilizarlo en rescates, salvamento, topografía, etc. En la actualidad estamos formando a muchos cuerpos del Estado, Topógrafos y Arquitectos en la medida de nuestras posibilidades para que puedan dedicarse a ello profesionalmente y hacer uso del dron en cada actividad. La tecnología va 40.000 pasos por delante de la legislación, pero gracias a esta nueva normativa europea hemos conseguido tener unos conceptos más comprensibles que permiten el uso flexible del espacio aéreo y por fin, poder trabajar con los drones.