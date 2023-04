José Toledo, el olvidado

Te has ido dejando desolados a quienes te conocimos bien, a quienes te hicimos hueco en nuestras vidas y tras 25 años de amistad ya eras alguien en nuestras existencia. Recuerdo la primera que te vi y te escuché contar las peripecias de tu vida, una infancia sin mimos, un adolescencia en tierra de nadie y una cabeza dotada para abrirse en aguas pantanosas.No exagero sí digo que fuiste uno de los personajes que eran tantas las historias que contabas con tanta verdad y alma que en esos momentos era imposible quitar los ojos de tu cara. Menudas historias. Eran años en los que yo siempre tenían la impresión de qué venías de batallar duro para entrar y sentarte en un lugar reservado a los triunfadores. Era tu sitio José. Eras un osado silencioso sin rival en el mundo del sexo blanco, juguetes exóticos, videos sexuales máquina...

Hay una frase q en nuestras citas de los viernes repetimos con frecuencia: “vales más por lo que callas que por lo que cuentas”. Así lo creí desde que nos conocimos, José. En tu favor diré que nunca escuché de tu boca nombre de los clientes conocidos que se pasaban horas y horas en tu negocio alimentando las máquinas que agradecían esa generosidad con explícito. Sabía guardar esos secretos consciente del daño q podían causar. Te costó mucho abrirse camino en ese ambiente especialmente porque había políticos en Lp que hicieron lo imposible por cortarte el paso y que su negocio se estrellada. Eran tan miserables que con una mano le pedían a José colaborara con el Carnaval de Lpgc y con la otra esos lumbreras le ponían todos los palos posibles en las ruedas para q las candidatas patrocinadas por las empresas de José no cumplieran las expectativas. Ya se encargaban ellos de manipular a miembros del jurado argumentando excusas como medidas excesivas de los trajes u otra chorrada para descalificar a su patrocinada. De la miseria del carnaval nadie sabía tanto como José Toledo.

Despidiendo como estamos despidiendo a un gran amigo con el q hemos vivido momentos duros en su vida y risas hasta la lágrima. Lo hemos querido mucho y perderlo ha sido tristísimo.

Aunque muchos no lo crean José ayudaba a todo el mundo. Quienes le conocimos lo saben. También es cierto q esa generosidad no fue correspondida en mil ocasiones. Hizo tanto por el Carnaval de Lpgc sin reparar en gastos por eso nunca entendí por qué después de 25 años de entrega a José no lo distinguieron con el título de Hijo Predilecto de Lpgc. Pero ya es tarde.