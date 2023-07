La penúltima trola

La penúltima gran trola desvelada en una campaña donde el embuste se ha utilizado constantemente como arma arrojadiza es haber negado hasta ayer que el Gobierno prometió a Bruselas los peajes por carretera dentro del plan de recuperación económica. Sánchez se refirió a ello como un «bulo del Partido Popular», cuando él mismo fue quien propuso el cobro en 2021 ante la Comisión Europea. Bruselas, ahora, parece ser que lo ha dejado con el culo al aire. Según admitió en las últimas horas el candidato socialista, se trata de un «cambio de posición», uno más de un político que, pese a presumir de fuertes convicciones, se comporta como un veleta y miente más que habla. Compulsivamente y sin recato, porque en el fondo no sabe distinguir entre la verdad y la mentira.

Al no poder escabullirse de las patrañas que le acosan desde el inicio de la legislatura, lo que han hecho el Presidente y los fontaneros monclovitas ha sido utilizar la vieja táctica del ventilador para airear las trolas como un mecanismo empleado exclusivamente por el adversario. En último caso, de perdidos al río, los tibios indecisos podrían llegar a pensar que todos mienten. Miente Núñez Feijóo al empeñarse en mantener ante una periodista beligerante con la derecha y pastueña con la izquierda que el Partido Popular había revalorizado siempre las pensiones con el IPC, cuando no es exactamente así y lo que hizo fue sencillamente no congelarlas. En eso consistió la gran bola del candidato del Partido Popular lanzada a los cuatro vientos.

Los electores, que no tienen por qué ser del género tonto, no estarán equivocados si creen que los políticos, por regla general, mienten de vez en cuando. Si, además de ello, llegan a la conclusión de que todos mienten por igual, habrán ingenuamente infravalorado en su faceta más acusada, feroz y dañina a Pedro Sánchez, que se empeña hasta el último momento en engañar a los españoles con los peajes de las carreteras. Ahora, aguardan las urnas.