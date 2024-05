Aviso urgente sobre la Declaración de la Renta 2023-2024: Hacienda envía este SMS a los contribuyentes

La Campaña de Declaración de la Renta 2023 está en marcha desde el pasado 3 de abril y finalizará el próximo 1 de julio. Si eres de los contribuyentes que están obligados a declarar debes tener en cuenta esas fechas, ya que si presentas tu borrador fuera de plazo podrías recibir una multa de Hacienda.

Si necesitas ayuda, la Agencia Tributaria comenzará a prestar desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024, el servicio de confección y presentación de declaraciones de Renta por teléfono y el plan especial de asistencia para mayores de 65 en pequeños municipios. Ambas prestaciones requieren solicitud de cita previa, que se podrá pedir entre el 29 de abril y el 28 de junio de 2024, que permite atender a los contribuyentes hasta el final de la campaña de manera personalizada.

El plan especial para la confección y presentación de Renta de personas mayores de 65 años que tengan su domicilio fiscal en estos pequeños municipios y a residentes de pueblos cercanos, es la principal novedad de la Campaña de la Declaración de la Renta de este año.

Gracias a la colaboración y medios técnicos dispuestos por los ayuntamientos, los mayores de 65 años que reserven cita serán atendidos por personal de la Agencia Tributaria mediante videoasistencia, de manera que recibirán la misma atención personalizada que cualquier otro contribuyente, pero en las instalaciones puestas a su disposición por los consistorios de estos pequeños municipios, destaca Hacienda.

Puedes reservar cita para los servicios de asistencia personalizada de la Campaña de Renta 2023 en este enlace: Asistencia y Cita para Campaña de Renta 2023.

Al igual que en los años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes, advierte la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria recuerda a los ciudadanos que pueden anular su cita por cualquiera de las vías habilitadas para su obtención, si han decidido no hacer uso de ella:

Internet (con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia)

(con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia) App Agencia Tributaria

Teléfono automático (91 535 73 26 o 901 12 12 24)

Teléfono de cita previa para Renta con atención personal (91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas)

¡Cuidado con los falsos SMS durante la Declaración de la Renta 2023!

Durante la Campaña de la Declaración de la Renta 2023, los ciberdelincuentes pueden intentar engañarte suplantando a la Agencia Tributaria por medio de correos electrónicos (phishing) o SMS (smishing) fraudulentos.

Debes estar alerta si recibes algún falso correo electrónico o SMS. Ante esa situación, la Agencia Tributaria recuerda que:

No solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de dato.

números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de dato. Nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni usando BIZUM .

. Nunca cobra importe alguno por los servicios que presta

Si has solicitado una cita, la Agencia Tributaria puede ponerse en contacto contigo telefónicamente. En el caso de la Campaña de Renta, el teléfono desde el cual te puede llamar la Agencia Tributaria es el 810520052 (o desde el 917276222 si les has facilitado un número de teléfono extranjero)

Si durante la Campaña de Renta 2023 recibes un correo electrónico supuestamente enviado por la Agencia Tributaria: no descargues documentos o ficheros adjuntos al correo y no pinches en los enlaces que te manden para recibir devoluciones. En cualquier caso, si te piden información confidencial, bórralo.

Si recibes un SMS supuestamente enviado por la Agencia Tributaria con enlaces para recibir devoluciones de impuestos o si te solicitan información confidencial, debes eliminarlo.

Imagen simulado de un ciberdelincuente. / DCSTUDIO

En caso de identificar algún tipo de fraude, la Agencia Tributaria insta a denunciarlo en este enlace: Colabora para evitar el fraude por Internet.

El SMS que sí te manda la Agencia Tributaria

Una vez has presentado la Declaración de la Renta, la Agencia Tributaria procede a su revisión para comprobar que todo es correcto y que la información que aporta el contribuyente coincide con la que tiene Hacienda.

La Agencia Tributaria ofrece varias vías a los contribuyentes para presentar la Declaración de la Renta. Los contribuyentes pueden presentar el borrador a través de los siguientes medios:

Una persona consulta un teléfono móvil. / La Provincia

Recibirás un SMS, correo electrónico o carta de la Agencia Tributaria indicando que se ha ordenado el pago de su devolución, en caso de que el resultado sea a devolver. Todo ello sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria.

Con carácter general, la devolución se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta de tu titularidad que hayas indicado en el documento de ingreso o devolución.