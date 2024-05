Los riesgos de confirmar el borrador de la Declaración de la Renta 2023-2024: ¿es fiable?

Hacienda comenzó apenas 48 horas después del inicio de la campaña de la Declaración de la Renta 2023 el ingreso de las devoluciones a los contribuyentes cuyo resultado les salió negativo.

La Declaración de la Renta se deberá presentar entre el 3 de abril y el 1 de julio de 2024 y Hacienda prevé que se tramiten 23.281.000 declaraciones, un 1,2% más, de las cuales se espera que 14.614.000, casi un 63%, den derecho a devolución por un importe global estimado de 11.650 millones de euros.

Los contribuyentes con declaraciones a ingresar (según lo previsto, 7.092.000 declaraciones por importe de 18.908 millones de euros), como en años anteriores, no tendrán que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

¿Dónde se puede consultar el borrador de la Declaración de la Renta?

La Agencia Tributaria ofrece al contribuyente el servicio de consultar su borrador de Declaración de la Renta, el cual contiene sus datos fiscales, incluidos en las bases de datos de Hacienda.

El borrador de la Declaración de la Renta puede consultarse en la sede electrónica de la AEAT durante la campaña.

Una persona comprueba el borrador de la renta de forma telemática. / Europa Press

Los sistemas de identificación exigidos para acceder son:

Los contribuyentes también podrán consultar el borrador a través de la aplicación Agencia Tributaria, utilizando el sistema Cl@ve Móvil o el citado número de referencia.

¿Es fiable el borrador de la Declaración de la Renta?

Si el contribuyente no ha comunicado a Hacienda los cambios en su domicilio, su situación personal o datos fiscales, la Agencia Tributaria no dispone de los mismos en sus bases de datos y, por lo tanto, el borrador de la Declaración de la Renta no se ajusta a la realidad.

Por ese motivo, es importante, no apresurarse a la hora de realizar el trámite y revisar todos y cada uno de los conceptos antes de confirmar el borrador, para evitar incurrir en errores u omisiones y librarse de una multa de Hacienda y tener que regular la situación.

En este sentido, por un lado, junto con los habituales documentos de datos fiscales, hay que declarar inmuebles, rentas del exterior, monedas virtuales y operaciones de juego 'on line'.

Ahora bien, si el contribuyente entiende que su Declaración de la Renta es correcta, no tendrá que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, podrá corregirla mediante la correspondiente declaración complementaria, evitando así una eventual comprobación posterior de la Agencia Tributaria, la generación de intereses y la imposición de eventuales sanciones.

No te olvides de las deducciones en la Declaración de la Renta

Otro de los aspectos a tener en cuenta a presentar la Declaración de la Renta es el relacionado con las deducciones tanto en el tramo estatal como en el autonómico y que suponen un ahorro en impuestos para el contribuyente.

Por ese motivo, es importante comprobar cuáles deducciones se puede aplicar el contribuyente según su situación personal para pagar menos impuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de Comunidad Autónoma de Canarias del pasado mes de diciembre, mantiene la vigencia de las mejoras en las deducciones autonómicas, instauradas en el ejercicio anterior, con motivo de la situación inflacionista, recuerda el Gobierno de Canarias.

Esto significa que se prorrogan estos beneficios fiscales en el tramo autonómico, de los que se podrán beneficiar los contribuyentes con residencia habitual en Canarias. Las mejoras afectan a las cuantías y a los límites de renta establecidos para su disfrute, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios potenciales.

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El listado completo de las deducciones si vives en Canarias son las siguientes:

Por donaciones con finalidad ecológica

Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias

Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia

Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro

Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles declarados de interés cultural

Por gastos de estudios

Por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio

Por trasladar la residencia habitual a otra isla del Archipiélago para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica

para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica Por donaciones en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual

Por nacimiento o adopción de hijos

Por contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años

Por acogimiento de menores

Para familias monoparentales

Imagen de una familia. / Freepik

Por gastos de guardería

Por familia numerosa

Por inversión en vivienda habitual

Por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual

Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad

Por alquiler de vivienda habitual

Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago

vinculado a determinadas operaciones de dación en pago Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda (deducción del arrendador)

(deducción del arrendador) Por contribuyentes desempleados

Po r gasto de enfermedad (general)

(general) Por familiares dependientes con discapacidad

Por el alza de precios

Deducciones estatales de la Declaración de la Renta