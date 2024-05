¿Has recibido un SMS sobre tu Declaración de la Renta? No te confundas porque puede ser una nueva estafa

Los ciberdelincuentes no descansan y en cualquier momento están al acecho para hacerse con tus datos personales y los de tu cuenta bancaria. Envían SMS y correos electrónicos de forma masiva o te llaman por teléfono para intentar que piques y que caigas en la trampa.

Los intentos de estafa también ocurren durante la campaña de la Declaración de la Renta, que comenzó el pasado 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio de 2024. Los estafadores suplantan a la Agencia Tributaria a través de SMS. ¡Ojo! no piques.

La recomendación de los expertos en seguridad es que no se debe atender a los citados correos, SMS ni llamadas de teléfono y tener mucho cuidado con los enlaces a los que remiten. Lo mejor es eliminar esos mensajes directamente.

¿En qué consiste la nueva estafa de la Declaración de la Renta?

Los estafadores mandan un mensaje de texto (SMS) ordenando un pago a su favor con la devolución de los impuestos pagados de la Renta de 2023.

Los ciberdelincuentes están utilizando la técnica de smishing, consistente en el envío de mensajes de texto, donde se informa al usuario de que la Agencia Tributaria ha ordenado el pago de un importe determinado en concepto de una supuesta devolución del IRPF de la Renta del año 2023.

El mensaje contiene un enlace a una web fraudulenta que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria, con el pretexto de que el usuario acceda para que obtenga más información. El fin de este fraude es obtener los datos personales y bancarios de la víctima, alerta el Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Hasta el momento se han detectado varios tipos de mensajes con la misma finalidad, que incluyen algunos errores ortográficos y una URL no oficial de la Agencia Tributaria.

Uno de los falsos SMS que suplanta a la Agencia Tributaria. / Instituto Nacional de Ciberseguridad

En el SMS destaca que la persona que lo recibe que va a recibir un pago con el importe de 411,00 euros en concepto de devolución de impuestos pagados.

Si se pulsa en alguno de los enlaces que contienen estos SMS, se redirige al usuario a una web, en la que se le pide que introduzca su nombre completo, número de tarjeta de crédito, fecha de caducidad, CVV y PIN.

Una persona comprueba el borrador de la renta de forma telemática. / Europa Press

¿Qué hacer si te estafan?

Si has recibido un mensaje de texto con las características citadas, pero no has accedido al enlace adjunto, bloquea al remitente y elimina el SMS.

En el caso de que hayas accedido al enlace y facilitado tus datos personales y bancarios, sigue las siguientes recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad:

Captura y almacena todas las pruebas que puedas del smishing, incluyendo los enlaces. Para certificar estas evidencias, puedes hacer uso de testigos online.

Durante los siguientes meses, realiza egosurfing para verificar tu presencia en Internet y asegurarte de la seguridad de tus datos personales y bancarios.

Comunícate con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para asesorarte e informarnos del fraude, y así prevenir que otras personas puedan caer en estos engaños, o reporta el fraude a través de nuestro buzón de correo.

para asesorarte e informarnos del fraude, y así prevenir que otras personas puedan caer en estos engaños, o a través de nuestro buzón de correo. Acude a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presenta una denuncia utilizando las pruebas que hayas reunido del fraude.

Si aún te surgen dudas de la veracidad de un SMS que has recibido, puedes dirigirte al apartado relacionado con este tipo de fraudes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) . La AEAT tiene un formulario para informar de problemas de seguridad como phishing, smishing u otros fraudes.

. La AEAT tiene un para informar de problemas de seguridad como phishing, smishing u otros fraudes. Confirma siempre que las notificaciones que recibas por SMS o algún otro medio pertenecen a una fuente oficial.

¿Cómo reflejar una estafa en la Declaración de la Renta?

En caso de haber sido estafados y no hayamos podido recuperar nuestro dinero o nos hayan estafado en la compra de un coche o un apartamento, de esa situación se puede dejar constancia en la casilla 305 de la Declaración de la Renta, ya que la cantidad económica que hemos perdido se considera una pérdida patrimonial.

Sin embargo, según explica Antonio Campos en La Sexta, lo máximo que se puede desgravar por un pérdida patrimonial es el 25% de lo que ingresamos.

Como ejemplo cita que “si ganamos unos 20.000 euros al año y perdemos 10.000 en una estafa, en la renta de este año nos podemos descontar hasta 5.000 euros”, ya que “el resto del dinero iría incluido en la declaración del año que viene”, explica Campos.

Además, hay que aportar a la Agencia Tributaria las pruebas de la estafa y el documento de la denuncia que hayamos realizado ante los cuerpos y fuerzas de seguridad y en el juzgado.