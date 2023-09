Rubiales, todo un ‘campeón’

Lo descubrí hace 5 o 6 años. Supe de sus andanzas por unos podcats de la Ser en los que los audios no perdonaban una. Si la memoria no me falla, creo recordar que el título genérico de ese trabajo era obra de periodistas de El Confidencial. Ahí comenzaron a descubrirnos la personalidad de quien hasta ese momento pocos, yo la primera, ni sabían ni sospechaban de sus conflictos. Recuerdo que con el paso de los días, la Cadena Ser comenzó a publicar otros podcasts. En uno de ellos se hablaba de Piqué y de su decisión de hacerse más rico millonario sí cabía. Era evidente que entre los dos había una relación de complicidad, ambos eran dos hombres atraídos por el poder y el dinero. En el caso de Rubiales, la ambición rompió el fondo. Durante el tiempo que estuvo en los despachos de la élite del fútbol, fue el alumno aventajado en colocar trampas. Hoy escuchas su voz, sus argumentos y sus amenazas y da miedo. Le han reído tantas gracias, le han tolerado tanto por miedo, que nadie o casi nadie lo menciona. Incluso en plena celebración del mundial, se echó a hombros a una jugadora. Por un momento pensé que acabaría haciendo lo mismo con la Reina. De verdad.