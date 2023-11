A raíz del lanzamiento mundial de una nueva canción de los Beatles, Now and then, me han venido a la mente algunas cuestiones sobre los negocios. Sé que les sonará un poco extraño tratándose de un espacio dedicado a la economía, pero tanto que se habla estos días de las líneas rojas que ha cruzado Pedro Sánchez, creo que también se ha hecho (ya hace un tiempo que se hace) en el mundo de los negocios.

¿Están seguros los Beatles vivos, Paul McCartney y Ringo Starr, o los hijos de John Lennon, Julian y Sean, así como Yoko Ono, de que la versión que se ha lanzado al mercado es la que le hubiera gustado al fallecido? Por más que le conocieran, que sea una cuestión de mantener el legado, no solo de ganar dinero; o por más que se hayan empleado técnicas de inteligencia artificial para extraer la voz grabada en una casete. Es verdad que también podríamos plantearlo para la Sagrada Familia de Gaudí, que se ha seguido construyendo décadas después del fallecimiento del arquitecto. Y nos podemos preguntar si Lola Flores aprobaría ser la protagonista del spot de una marca de cervezas una vez fallecida o si Whitney Houston daría su visto bueno a cantar a modo de holograma en una gala con Christina Aguilera e incluso en ser la protagonista de una gira. He de confesar que me apresuré a escuchar la nueva canción con el marchamo de los Beatles (uno no es de piedra), pero a la vez cuestiono si estamos ante un homenaje, un experimento o ante un paso más en la carrera por alcanzar el máximo rendimiento económico, queriendo o no. ¿Alguien puede asegurar que en un futuro no le surja la tentación a alguien de crear un John Lennon con inteligencia artificial? Está visto que aquello del descanse en paz ha quedado desfasado. Hoy se pueden hacer negocios con los muertos.