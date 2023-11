¿Esta todo consumado?

La frase bíblica me sirve de introducción para este artículo: Tomaso Campanella, fue un fraile dominico de Calabria (siglo XVI). Escribió el libro «La Política», del que todavía se pueden extraer opiniones válidas. Una de ellas, referente a la guerra dice: «Primero es la lengua y después es el acero». Escribe sobre la monarquía española. «La monarquía, no podrá durar largo tiempo, si no busca la unión entre los varios pueblos que la integran». La lengua ya nos separa oficialmente, y el acero es la lucha entre partidos de la España de hoy con independentistas, proetarras, arribistas que en jauría furiosa buscan la ruptura de nuestra Patria. El problema es que recurren a un chantaje anunciado, que ha atrapado y aceptado el Presidente del Gobierno de España, por una grosera merienda de votos para su reelección en el cargo. En la nocturnidad y ocultación con que ha llevado la venta de España, le ha acompañado su «doble», F. Bolaños, el super 1x3. Vivir en la Moncloa es un chollo : No pagas alquiler, agua, luz ,fontanero, electricista, servidoras, camareros, chófer, avión, para ir a Burgos al restaurante Ojeda. En ese merecido disfrute pagado con dinero de los españoles, le secunda Yolanda «La planchadora» ( Me refiero al planchado que hizo con Irene Montero y Echenique a los que antaño invitaba a su vivienda del Estado de mas de 400 metros cuadrados) En el tema de la monarquía, Felipe VI debe medir bien sus pasos y recordar que juró defender la Constitución, la cual en estos momentos es un barco velero sin velas que está atravesando el Triángulo de las Bermúdas. De el, también, depende que volvamos a los Reinos de Taifas. La unidad de España está en un gran peligro. Me aferro a los filósofos antiguos para destacar que Aristóteles, dijo: «La Constitución crea el Estado, hasta tal punto que si la Constitución cambia cabe preguntar si se trata del mismo Estado». La Constitución española ,en estos momentos, se bandea por el vergonzoso caso de Puigdemon-ío y su grupo de delincuentes, con los que el ínclito Sánchez, pactó y vendió su elección (con dinero nuestro) por un «pequeño puñado de Votos», humillando a los españoles, no solo en ese caso sino en el nombramiento de «verificadores» extranjeros ,lo que ya de por si, es un ataque a la soberanía de España ( ¿Habrán leído y entendido a Wittgestein?). En el paquete de «donaciones» hay muchos regalos. Recientes son los condonados 15 mil millones de la deuda de mas de 70 mil millones que tenía y tiene Cataluña con España, mientras le Deuda Pública asciende a mas de 1,6 billones de euros y la cesión de la red de ferrocarriles de Cataluña con costes de mantenimiento para lo que quede de España. Sánchez le ha sacado un fuerte rédito a sus constantes mentiras (perdón, a sus cambios de opinión) en la candidez de muchos ciudadanos de la piel de toro que está perdiendo sus cuernos defensivos. Los miles de españoles que nos manifestamos, no les hace caer la cara de vergüenza. Es que no la tienen. Les basta con haberse apropiado los tres poderes, de Montesquieu y Tocqueville. En la eurocámara, otra institución obsoleta, también, está planteada la Amnistía. En las recientes reuniones del Parlamento europeo, compuesto de 750 eurodiputados, apenas hubo 40 diputados. De los 15 que intervinieron 11 eran españoles. Todavía no se habían leído todos los papeles. ¿Qué se puede esperar de ellos?

Se apruebe o no la amnistía, estaremos en la lucha en la que nos jugamos que el Estado siga con sus mismas Comunidades y podamos continuar llamándole España.