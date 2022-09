A la hora de perder peso si algo parece claro es que no todos los casos son iguales. Y eso lo saben bien los nutricionistas, que son al fin y al cabo los profesionales que deben guiarte si lo que quieres es caer en un auténtico déficit calórico que haga que consumas muchas más calorías de las que ingieres. Pero eso es tan cierto como que existen pautas que tienes que seguir si lo que quieres es reducir de forma considerable tu grasa abdominal y en general en el volumen de tu cuerpo, algo que muchos se plantean ahora tras las vacaciones de verano que han añadido algunos kilos a tu peso por la relajación de las costumbres. Pero ¿cómo lograrlo?

Cada cierto tiempo se dan a conocer casos de éxito. Uno de los más sorprendentes lo publicó hace la dos años una conocida revista americana. Relataba el caso de un hombre que había logrado bajar más de 50 kilos haciendo un único cambio en su dieta. Y es que el protagonista de esta historia en cuestión dejó de picar entre horas. Dejó de comerse un ultraprocesado calórico a media mañana y a media tarde y empezó a cambiarlo por una pieza de fruta.

De esta manera, cambió los azúcares refinados y las grasas hidrogenadas de los snaks ultraprocesados por la fructosa y la fibra naturales de las frutas, un cambio de calidad.

Come comida real

En este sentido todos los nutricionistas coinciden en que para perder peso es más que importante dejar de lado la comida basura y los ultraprocesados y apostar, en cambio, por la comida real, los alimentos que solo te van a traer beneficios: te van a saciar y van a conseguir que bajes de peso sin hacer ningún tipo de dieta milagro. Llevar una manzana al trabajo o un plátano en lugar de fiarlo todo a la máquina de snacks siempre es una buena idea.

Hacer una dieta que te prive de cualquier cosa que necesites en tu alimentación diaria no sólo puede ser peligroso. También puede tener consecuencias en tu día a día. No en vano muchos nutricionistas advierten de que las dietas milagro (o las que no son consideradas como tal pero son muy estrictas), lo único que consiguen es que bajes muy rápido de peso pero que subas todos esos kilos en cuanto recuperas la normalidad y vuelves a comer de todo, incluida esa rica comida basura que te encanta.

A la hora de adelgazar también es importante que cuentes con la asesoría y el consejo de un experto. No es bueno que hagas algo que no esté aconsejado por profesionales de la nutrición. Al fin y al cabo son ellos los únicos que saben cómo va a reaccionar tu cuerpo. De todas formas, adoptar la estrategia de comerte una pieza de fruta a media mañana y otra a media tarde no te va a perjudicar. Prueba a abonarte a la manzana y al plátano o a cualquier otra fruta de temporada.

Muévete más

Hay que decir que el protagonista de nuestra historia, adoptó el plátano y la manzana, sustituyéndolos por las galletas, chocolatinas y chips que comía habitualmente, mientras que aumentaba poco a poco su actividad. Empezó a hacer cada vez más deporte y a moverse más en su día a día porque su cuerpo se lo pedía. Y es que el cuerpo es sabio. Por eso, no es raro que el cambio de hábitos en la comida, te animé a incrementar tu actividad. Levántate del sillón y lucha contra la pereza. Si tienes miedo a lesionarte, simplemente camina a paso rápido. También puedes probar con la natación. De esta manera, evitarás lesiones y ejercitarás casi todos los músculos de tu cuerpo.