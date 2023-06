Es crucial mantener una alimentación saludable y equilibrada para sentirnos bien. Nuestra salud depende en gran medida de lo que comemos, por lo tanto, es imprescindible conocer los alimentos que pueden fortalecernos desde el interior.

Existen varios alimentos que resultan especialmente interesantes debido a sus nutrientes, minerales, fibra y otras sustancias beneficiosas. Mantener estos alimentos siempre disponibles en casa nos ayudará a evitar la tentación de consumir productos perjudiciales para nuestra salud.

Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es identificar los ingredientes que no deben faltar en nuestra lista de compras. De esta manera, no habrá excusas para no alimentarnos de manera saludable.

Frutos secos

Los frutos secos son una fuente importante de grasas saludables y no deben faltar en una dieta equilibrada. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que son alimentos calóricos y su consumo debe ser moderado.

Se recomienda consumir entre 3 y 7 raciones de frutos secos por semana, en porciones de aproximadamente 20 o 30 gramos cada una. Al seguir estas pautas, podrás obtener beneficios como grasas de alta calidad, minerales y fibra, los cuales son muy beneficiosos para la salud.

Los frutos secos son una fuente importante de grasas saludables y no deben faltar en una dieta equilibrada

Es importante destacar que se debe dar preferencia a los frutos secos crudos o, en su defecto, tostados. Se deben evitar los frutos secos fritos o aquellos que contengan aditivos como azúcar o sal. Optar por frutos secos naturales garantiza un mayor valor nutricional y evita el consumo de ingredientes poco saludables.

Aceite de oliva virgen extra

El aceite de oliva virgen extra es otro producto que se destaca por ser una fuente de grasas saludables. Sus propiedades beneficiosas se deben a su contenido de grasas monoinsaturadas, así como a los polifenoles y carotenoides presentes en él.

Es preferible elegir el aceite de oliva virgen extra en lugar de otras opciones como la mantequilla, la margarina o el aceite de girasol. Esto se debe a que el aceite de oliva virgen extra contiene una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados en comparación con los monoinsaturados.

El aceite de oliva virgen extra es otro producto que se destaca por ser una fuente de grasas saludables

En caso de no poder adquirir aceite de oliva virgen extra, se puede optar por aceite de oliva virgen o aceite de girasol alto oleico como alternativas aceptables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aceite de oliva virgen extra proporciona los mayores beneficios para la salud debido a su contenido nutricional más completo.

Frutas y verduras

Claro, las frutas y verduras son elementos imprescindibles en una lista de compras saludable. Estos alimentos son altamente beneficiosos para la salud debido a su contenido rico en fibra. Además, proporcionan una gran cantidad de vitaminas y minerales.

Lo maravilloso de las frutas y verduras es que se pueden disfrutar solas o utilizar en una variedad infinita de recetas, tanto dulces como saladas

Lo maravilloso de las frutas y verduras es que se pueden disfrutar solas o utilizar en una variedad infinita de recetas, tanto dulces como saladas. Su versatilidad en la cocina asegura que nunca te aburrirás de ellas.

Cereales integrales

Es fundamental destacar la importancia de elegir cereales integrales, también conocidos como de grano completo, en lugar de los cereales refinados. El consumo de cereales integrales, como el arroz integral, está directamente relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer, entre otras.

Consumir cereales refinados de manera frecuente puede disminuir la sensibilidad a la insulina, lo cual puede generar problemas

Por otro lado, consumir cereales refinados de manera frecuente, que han sido procesados para eliminar el salvado y el germen, puede disminuir la sensibilidad a la insulina, lo cual puede generar problemas a largo plazo. Por lo tanto, es recomendable optar por los cereales integrales para aprovechar al máximo sus beneficios para la salud.

Proteína animal o alternativas

Por último, es esencial incluir en tu lista de compras productos y alimentos de origen animal. La carne proporciona proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, siendo el hierro uno de los más destacados. Si prefieres puedes optar por fuentes de proteínas magras como pollo, pavo, pescado, huevos, legumbres y tofu. Estas opciones son bajas en grasas saturadas y son excelentes para mantener la salud muscular, promover la saciedad y apoyar la reparación y crecimiento celular.

No obstante, si prefieres optar por fuentes de proteínas vegetales, es importante asegurarse de incluir alimentos como tofu, tempeh o seitán en tu lista. Estos alimentos te permitirán obtener todos los beneficios de las proteínas vegetales al tiempo que cuidas del bienestar animal.