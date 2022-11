El cáncer oral y de orofaringe se encuentra entre los diez más diagnosticados en España con unos 8.000 nuevos casos anuales, según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) publicadas en el informe “Las cifras del cáncer en España de SEOM”.

A pesar de su importancia todavía son muchos los mitos y bulos que sobre este tipo de tumores circulan en la población, y es un problema que complica mucho tanto su detección temprana como su prevención.

Para acabar con todas estas falsas creencias y potenciar los buenos hábitos y acciones para prevenir su aparición, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) aclara cada uno de estos bulos.

El cáncer de cabeza y cuello es cosa de mayores.

Falso. Los otorrinolaringólogos explican que del total de casos diagnosticados anualmente, la mayoría corresponde a personas de entre 45 y 65 años.

Y es que el hecho de que los jóvenes cada vez fumen más, así como la presencia cada vez mayor del virus del papiloma humano (VPH), han provocado “que en los últimos años haya aumentado la incidencia de este tipo de tumores en personas cada vez más jóvenes”, aseguran desde la SEORL-CCC.

En este punto, los expertos también señalan que, aunque el cáncer de cabeza y orofaringe era más común entre los hombres, “cada vez afecta a más mujeres por el mayor consumo de tabaco”.

El cáncer de cabeza y cuello es contagioso.

Falso. Como cualquier tipo de cáncer, este tampoco se contagia ni se transmite por contacto con otra personas. Por ninguna vía.

Lo que si es cierto, es que el cáncer de cabeza y cuello puede estar provocado por “una serie de virus causantes de infecciones que pueden incrementar el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer”.

Hablamos de dos virus, el VPH, que puede incrementar el riesgo de cáncer de orofaringe (amígdala, base de lengua), y el virus de Epstein-Barr (VEB), que se ha relacionado con el cáncer de rinofaringe.

Y sí, ambos virus son transmisibles, pero no siempre provocan cáncer.

Comer comida calentada en microondas puede provocar cáncer de garganta.

Falso. Hay mucho mito y creencia sobre las ondas que emite el microondas, entre ellas que puede provocar cánceres. Pero no hay nada de cierto en ello.

“Los microondas emiten radiaciones no ionizantes y, por tanto, no causan ningún daño en el material genético de las células. Tampoco modifican la composición de los alimentos”, aclaran desde la SEORL-CCC.

Las radiaciones de los móviles provocan cáncer de cabeza y cuello.

Falso. Algo parecido a lo que pasa con el microondas ocurre con los teléfonos móviles y las frecuencias y ondas que emiten. Y de nuevo, no hay nada verdadero en estas afirmaciones.

“No hay ninguna evidencia sólida que demuestre que las radiaciones de telefonía móvil están relacionadas con la aparición de tumores de cabeza y cuello. La radiofrecuencia que emiten estos dispositivos no produce daño en el ADN de las células, ya que transmite una radiación electromagnética no ionizante”, explican los otorrinos.

El sexo oral podría provocar cáncer de garganta.

Cierto. Esta afirmación es completamente verdadera. Como hemos visto, una de las causas del cáncer orofaríngeo es el VPH, y este virus se contrae a través del sexo oral o sexo sin protección. De hecho, es “la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial”.

“Por lo general, el cáncer de orofaringe relacionado con el VPH se localiza en la amígdala palatina y/o en la base de la lengua y puede generar síntomas como sensación de cuerpo extraño en la garganta, molestias al tragar, dolor de garganta u oídos, o aumento de tamaño de los ganglios linfáticos”.

Sólo los fumadores y personas que consumen alcohol pueden desarrollar cáncer de cabeza y cuello.

Falso. Esta afirmación tampoco se sostiene. Aunque el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de cabeza y cuello y, de hecho, la mayor parte de pacientes diagnosticados son fumadores, esto no significa que personas que no ha fumado nunca no puedan padecerlo.

Los virus, “la mala higiene bucal, la exposición a determinadas sustancias o la irradiación, factores genéticos etc. también pueden estar implicados”, en la aparición de este tipo de tumores.

La vacuna del VPH esencial para la prevención de este tipo de tumores

Una cosa sí que es cierta, y la deberíamos tener muy en cuenta: además del tabaco, el virus del papiloma humano es uno de los principales factores de riesgo en la aparición de los tumores de orofaringe, que representan el 18% de todos los casos de cáncer de cabeza y cuello.

Incluso en algunas regiones de España, hasta el 30% de estos cánceres pueden deberse al VPH, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

Este virus puede permanecer durante años en el organismo sin causar síntomas, lo que complica concretar el momento exacto en que la persona lo contrae.

Y tanto los hombres como las mujeres pueden ser portadores sin síntomas y transmisores de la infección por VPH.

De hecho, en algunas zonas se considera que cerca del 80% de las mujeres se habrán infectado al menos alguna vez en su vida de algún tipo de VPH.

Afortunadamente, se cuenta con una vacuna contra el virus del papiloma humano. Una vacuna que hasta hace pocas fechas solo se estaba incluida en el calendario vacunal de las niñas, pero que a partir del año que viene ya será administrada también a los adolescentes varones.

Esta reciente decisión del Ministerio de Sanidad ha sido muy celebrada por las asociaciones de pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos.

Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía han sido las cinco comunidades autónomas españolas que, hasta ahora, habían anunciado la vacunación universal contra el VPH. Las tres primeras ya están administrando las dosis a su población y en 2023 empezarán en Baleares y Andalucía.

Con la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad, España se suma a la lista de países europeos que han ido tomando la decisión de incluir a los niños varones en las campañas de vacunación en VPH, entre ellos Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, República Checa, Serbia, Suecia y Suiza.