Un día como europarlamentarios

Los jóvenes, de entre 15 y 17 años, que cursan desde 4º de la Eso a 2º de Bachillerato, debatirán en inglés y francés con otros estudiantes de los 27 países de la Unión Europea, en una intensa sesión parlamentaria que tendrá lugar este jueves, 30 de enero, a eso de las 10.00 horas. Los estudiantes se pondrán en la piel de un eurodiputado y defenderán sus tesis sobre alguno de los temas seleccionados que llevan los títulos de Medio ambiente, Seguridad y derechos humanos, Los jóvenes antes las adicciones, El futuro de Europa, Migración e integración y Empleo juvenil.

El Instituto Cairasco de Figueroa es uno de los cinco centros de Canarias -y de los 105 de España- que forman parte de la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo que incluye entre sus materias el difundir la importancia de las instituciones del continente. Pero el centro de Tamaraceite ha sido el único seleccionado este año, ya que, según su directora, Cristina Blanco, "hemos pertenecido a muchísimos convenios europeos como Erasmus" y estos estudiantes "tienen buen nivel de inglés y francés".

La coordinadora del proyecto, Mari Carmen Herrera, subraya por su parte, que "formamos parte del proyecto desde que empezó hace tres años" y "nuestro objetivo es que los jóvenes se den cuenta de las ventajas que tienen estas instituciones en el día a día y más en Canarias que es una región ultraperiférica". Por lo pronto "hemos logrado que la temática de la Unión Europea esté incluida en el curriculum", aclara.

El equipo grancanario incluye un estudiante, Daniel Santana, que hará de reportero ya que hablará con alumnos de los otros países para contrastar sus argumentos. Y un timplista, Javier Rodríguez, que interpretará una pieza de las Islas. Los jóvenes mostraban ayer su entusiasmo por participar en este proyecto.

Así, los estudiantes de 4º de la Eso hablaban sobre la experiencia. Antonio Gómez Carballo, que intervendrá en el apartado Seguridad y derechos humanos, asegura que esta iniciativa "resulta fantástica para los que no hemos salido de España y podemos ver una cultura diferente, otra lengua, otro estado". Daniel Lorenzo Quevedo, que debate en El futuro de Europa, opinaba que "este es el tema que más me interesa, porque es ambiguo, y al estar las Islas alejadas parece que no tenemos influencia, pero ir al Parlamento será un choque de culturas para mostrarnos mejor".

Marina Medina Molina interviene en Medio ambiente y energías renovables y afirma que es uno de los más importantes en la actualidad y no se le da la importancia que tiene". Isaías Rodríguez opta por El futuro de Europa ya que "me intriga el tema de la educación y lo que podemos hacer con respecto a eso". Fátima Dini elige Derechos humanos y seguridad ya que "sin ellos no podríamos estar en la escuela ni podríamos acceder al sistema de salud o el transporte", aunque resulte igual de importante de la visita "conocer más sobre Europa y saber cómo es el parlamento".

Adaia Hernández participa en Medio ambiente y energías renovables, "un tema al que los políticos no les da importancia que debieran, pero sobre el cual los ciudadanos debemos comprometeremos porque es la fuente principal para el cambio".

En una onda parecida se expresaban los estudiantes de 2º de Bachillerato. Así, Carlos Caballero, opta por Medio ambiente, ya que "debemos dejar de pensar como individuos para hacerlo como especie y así podríamos avanzar en el ámbito científico en muchos años". Ana Carmen Serres interviene en Empleo juvenil ya que "siempre nos enfocamos en las mismas profesiones" y hay que "preparar más profesionales para un trabajo más sostenible". Sara Quintana, que participa en Emigración e integración recuerda que "estamos en una crisis migratoria evidente, y la gran carga la están recibiendo los países fronterizos, pero como comunidad la unión europea deberíamos dividirnos". Finalmente, Aitor Marrero, que acude en Empleo juvenil, aclara que "somos la generación más preparada pero la que menos oportunidad de trabajo tiene".