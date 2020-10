Entre gritos de "Canarias se defiende", "Canarias no se destruye" o "La Tejita no se vende" y "Dinamita para el hotel de La Tejita", los dos activistas subidos desde hace 12 días a la "Grúa Roja" y la Grúa Azul" de las obras de construcción del Hotel de La Tejita, en Granadilla de Abona, han iniciado el descenso con ayuda de los bomberos, poco después de las cinco y media de esta tarde de sábado, coincidiendo con el concierto y las actuaciones previstas en el Chiringuito Pirata.

Hasta el lugar se ha acercado más de un centenar de simpatizantes que han animado a los dos activistas también este sábado, cuando concluye su protesta después de que la constructora Viqueira haya confirmado el viernes la paralización de los trabajos tras recibir la orden ministerial de suspensión cautelar.

Portavoces de los dos activistas han mantenido una conversación con agentes de la Guardia Civil para que fueran los Bomberos los que finalmente les ayudaran a bajar en lugar de los integrantes del Instituto Armado. No obstante, los agentes manifestaron que serían ellos los que subirían para ayudar en el descenso. Las "negociaciones" demoraron la entrada en la obra de los bomberos, que fueron quienes finalmente ayudaron a los dos jóvenes a bajar.

El mando de la Guardia Civil que coordina la operación ha asegurado que no hay ninguna orden judicial de detención y por lo tanto el Cuerpo no va a arrestar ni a tomar ninguna medida contra los dos activistas. "Estamos para velar por la seguridad, nada más. No hay ninguna orden de detención", aseguró.

Una ambulancia del Servicio Canario de Salud se ha personado en el lugar para examinar el estado de salud de los dos activistas. Según el personal sanitario ambos se encuentran en aparente buen estado de salud, pero deberán hacerse pruebas más detalladas para confirmar este extremo.