Primer preso de Asturias que usó la Ley trans: condenado por violencia machista, cambió de sexo en el registro y ha denunciado ataques homófobos

M. L. L. fue el primer recluso asturiano que cambió su sexo registral por auto judicial dictado en agosto del año pasado, después de entrar en vigor la polémica ley Trans. Se trata de un recluso encarcelado por delitos de violencia de género y acoso. No ha cambiado de nombre ni ha iniciado tratamiento alguno para modificar su aspecto exterior y retirar su genitales masculinos. Su petición de ser trasladado al módulo de mujeres fue rechazada, aunque está ingresado en la enfermería. El preso se ha tenido que enfrentar al rechazo de otros reclusos, alguno de los cuales sobrepasó la línea, motivo por el que presentó las correspondientes denuncias contra dos de ellos.

Uno de ellos, B. M. B., se sentará próximamente en el banquillo acusado de un delito de odio, por el que la Fiscalía reclama una pena de un año de cárcel, una multa de ocho meses a razón de 9 euros diarios (2.160 euros) y el pago de una indemnización al recluso que cambió su sexo registral de 1.000 euros por daños morales. Según la Fiscalía, B. M. B. –sobre el que pesan seis condenas por robo con fuerza–, al conocer que se había cambiado de sexo, sometió a M. L. L. a un "constante desprecio, humillándolo por su nueva condición sexual, diciéndole en público en presencia de otros internos: ‘Eres un travelo, un maricón y te voy a rajar’". La acusación particular, que ejerce la víctima, bajo la dirección letrada del abogado Pedro Paulino Sánchez, del despacho Asturlex, postula unos hechos similares a la Fiscalía, aunque reclama 15 meses de cárcel y el pago de multa de 2.430 euros, así como una indemnización de 1.500 euros para el preso acosado. M. L. L. también ha denunciado a otro recluso por homofobia, aunque este caso se encuentra aún en instrucción.

El denunciante es uno de los seis reclusos que reclamaron el cambio de sexo registral en marzo del año pasado. Apelaron ante el Registro Civil al artículo 43.1 de la ley Trans, que reza: "Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo". En su petición al Registro, los presos adujeron: "Según consta mi inscripción de nacimiento, al nacer me fue atribuido el sexo de varón (...) pese a lo anterior mi identidad de género no se corresponde con mi sexo biológico, consignado en el acta de inscripción obrante en el Registro Civil, toda vez que siempre me he considerado mujer".

Según la ley, la rectificación no estará condicionada "a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".

Los reclusos que cambian de sexo no son admitidos automáticamente en el módulo de mujeres, Según la instrucción de 7/2006 de Instituciones Penitenciarias, los transexuales femeninos pueden ingresar en módulos de mujeres aunque no se hayan sometido a una operación de cambio de sexo o conserven oficialmente su nombre de varón, eso sí, tras un trámite de treinta días y previos informes médico y psicosocial. Este informe médico concreta la realidad fisiológico-sexual de la persona y los procesos de tránsito que hubiese podido iniciar o no.