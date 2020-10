Los nervios tras las mascarillas

A las puertas de la facultad de Arquitectura, Alba Rodríguez, apura junto a sus amigos los últimos minutos antes de entrar a la prueba de Lengua y Literatura. "Estamos un poco nerviosos todos, pero también entre risas, porque nos juntamos después de mucho tiempo y con los nervios nos enralamos", afirma la joven estudiante del IES Politécnico Las Palmas, quien está concienciada de que "toca concentrarse y a darlo todo". El próximo curso quiere cursar Cine y Televisión, una formación para la que no requiere superar las pruebas de la selectividad. "Las hago por si en el futuro me arrepiento y quiero estudiar un grado", explica. Esta futura cineasta agradece que, debido a las circunstancias ocasionadas por la pandemia del coronavirus, se les hayan dado "muchas facilidades", por lo que confía en que "todo puede salir bien". Durante el confinamiento asegura que se adaptó sin ningún problema a la formación telemática, aunque reconoce que fue un cambio radical para todos.

Ya en la cola para entrar en el aula, Cristian Rodríguez explica que se siente tranquilo, porque se ha preparado para afrontar el reto y confía en él. "El cambio del formato en el examen no importa, creo que será más fácil o más difícil según lo que hayas estudiado, aunque considero que hay ciertas asignaturas en las que la posibilidad de elegir las preguntas hace que la prueba sea algo más asequible", apunta el alumno del IES Nuestra Señora del Pilar. Quien muestra su absoluto agradecimiento a los docentes del centro por ayudar en todo lo posible a los estudiantes durante el confinamiento para poder prepararse para la EBAU. Este joven revela su anhelo por estudiar Ingeniería Mecánica y ya tiene calculado que con aprobar la selectividad podrá pasar la nota de corte para entrar en la facultad.

Alberto Rivero, del Colegio Hispano Inglés, espera relajado en la cola de entrada al aula, enviando los últimos mensajes a través del móvil antes de tomar asiento en su mesa. Este joven muestra cierto temor a que el cambio en el formato de los exámenes, sumado a que se presenta un mayor número de estudiantes, infle las notas de corte. En su caso, desea ir a Madrid para formarse como físico, por lo que es consciente de que tiene que esforzarse en las pruebas, aunque confía en que va suficientemente preparado. "Hemos dado todo el contenido y hemos estado continuamente en contacto con los profesores y eso da tranquilidad", concluye.

"Estoy nerviosa y deseando que empiece ya, quiero que me den el examen para vomitarlo todo", señala Laura Rodrigo, sentada en la mesa en la que hará las primeras pruebas de la EBAU para las que lleva preparándose más de tres meses. "El proceso me ha parecido interminable, desde que cancelaron las clases presenciales el curso ya estaba casi listo y solo quedaba estudiar la EBAU, algo que en otros años se hace en un mes", explica la estudiante del Colegio de las Teresianas. Quien reconoce que ha contado con todos los recursos necesarios para poder reforzar los conocimientos imprescindibles para afrontar las pruebas y lamenta la situación de aquellos compañeros que no han corrido la misma suerte. Por esto, considera justa la adaptación del formato de los exámenes para que todos tengas las mismas oportunidades, aunque también teme que las notas de corte se puedan ver afectadas y le sea más difícil acceder al doble grado de Matemáticas e Informática en la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar de las dificultades por las que han pasado los sanitarios durante la pandemia, son muchos los jóvenes que han visto reforzada su vocación por profesiones como la enfermería o la medicina. Entre ellos, Guillermo Castillo, que quiere estudiar Enfermería porque considera que es una carrera con la que se puede ayudar a los demás y también cuenta con grandes salidas profesionales. Este estudiante del IES Antonio Godoy Sosa asegura que dará lo mejor de sí para sacar una buena nota y tener acceso a la formación que desea y, a pesar de los nervios, confía en su preparación para cumplir su objetivo.

La veteranía es un grado y conocer el procedimiento de las pruebas aporta cierta tranquilidad. Gara Rivero es estudiante de Enfermería, pero se presenta por segundo año consecutivo a la EBAU con la intención de subir nota, ya que su sueño es entrar en Medicina. "Después de todo lo que ha pasado tengo más claro que quiero ser médico, aunque si no lo logro esta vez continuaré con mis estudios para formarme como enfermera", concluye.