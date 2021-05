Inmaculada Tenorio: “Apostamos por una formación presencial de calidad en la nueva sede”

Inmaculada Tenorio dirige desde 1985 su farmacia de Rafael Cabrera. Vicepresidenta saliente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, lucha por convertirse en la presidenta.

¿Qué le ha animado a presentarse a la presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas?

Me lo plantearon porque era un proyecto que tenía que continuar. He sido la vicepresidenta en el anterior mandato y lo hago por responsabilidad y por compromiso con mi profesión porque ya había cesado un equipo de compañeros y contaba con su respaldo, además de que teníamos a media una serie de cosas, como era modernizar el Colegio y adaptarlo a los retos del siglo XXI. Desde que llegamos al Colegio teníamos claro que tenía que adecuarse y las nuevas elecciones nos pillaron con cosas que habíamos iniciado y que no pudimos terminar.

Esta será la primera vez que el COF de la provincia tenga una mujer en la presidencia, ¿cómo cree que se puede hacer más visible la labor de las mujeres dentro del gremio?

Lo que está ocurriendo es un poco lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, cada vez somos más mujeres las que estamos ocupando cargos de responsabilidad y directivos. No es la primera vez que estamos en cargo de representación. Ya a nivel local, ha habido presidentas y ahora mismo hay una presidenta en la empresarial farmacéutica y también, a nivel nacional, hemos tenido una presidenta del consejo general del Colegio de Farmacéuticos de España e, incluso, hemos tenido una farmacéutica a nivel internacional que representó a la generación internacional farmacéutica que es una federación mundial. En cuanto a cómo podemos hacer más visible la presencia de la mujer en el gremio, creo que ya la sociedad desde hace muchos años viene viendo que somos muchas mujeres farmacéuticas. En mi época, quizá, se tenía más una visión de compaginar el trabajo con la familia y ahora somos mucho más valientes y compaginamos muy bien nuestra vida profesional. Por supuesto, también tenemos compañeros hombres maravillosos.

Forma parte de la junta directiva saliente. ¿Qué destacaría de la labor que han realizado y qué es lo que no les ha dado tiempo a hacer?

Entre los puntos fuertes que nosotros hemos trabajado está la nueva sede. Es decir, nosotros nos hemos propuesto hacer cambios en la nueva sede, también con las nuevas tecnologías y hemos aprovechado el haber tenido un equipo fuerte para hacer sólidas las reuniones con la administración. ¿Qué se nos ha quedado fuera? Pues quizá el no haber podido correr con los tiempos. Y nos ha faltado culminar la digitalización, la receta electrónica para que haya activación médico- paciente- farmacia.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de su propuesta electoral?

Queremos tener un Colegio eficiente, adaptado a las nuevas tecnologías, orientado a dar servicio y respuesta inmediata a las necesidades profesionales, queremos asistir al colegiado en sus relaciones con la administración, apoyándolo en el proceso de recertificación o formación. También estamos trabajando y seguiremos trabajando en defender el modelo farmacéutico. Creo que también es un punto fuerte el haber incorporado a nuevos compañeros en nuestra candidatura. También llevo el poder guiar a los nuevos farmacéuticos a conseguir que se abran nuevas farmacias, el desarrollo de la electrónica que permita la integración médico- paciente-farmacéutico, el seguir manteniendo las relaciones con la administración y, luego, hay una parte de cara a la sociedad que es seguir apostando por convenios de colaboración entre nuestros colegiados y otras asociaciones y entidades.

¿Cuáles cree que son las fortalezas y debilidades de la institución colegial?

Pues ahora mismo la fortaleza del Colegio es la experiencia acumulada en el conocimiento a fondo de la entidad y en las relaciones con la administración. También el saber cómo nos tenemos que relacionar con otros colegios profesionales y con la Asociación de Pacientes. Y entre las debilidades, lo hablábamos antes también, el reto de poder desarrollar en un tiempo limitado todos los proyectos que nos hemos propuesto. Por eso contamos con compañeros jóvenes, que se van a ir formando para que puedan continuar en el futuro con el desarrollo de esa responsabilidad que tenemos.

Y de cara a la presidencia, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades?

Mi fortaleza creo que es mi afán de trabajo, aunque lo tengo muy fácil por el equipo que he formado. Y mi debilidad, a lo mejor, las relaciones con la prensa.

¿Qué cosas cree que deberían cambiar en el Colegio?

Creo que en la parte que más debería cambiar, y que lo voy a intentar, es que el colegiado sienta que el Colegio es su casa e integrarlos más. Tengo que ganarme que el colegiado vea esto como un sitio donde va a proyectar su futuro, su profesión. No que sea la presidenta la que tenga que tirar del farmacéutico que ejerce su profesión en cualquier ámbito. Eso tiene que cambiar ya y estoy convencida de que la nueva sede va a ser el sitio, porque reúne muchas condiciones.

¿Algún proyecto en el que le gustaría embarcarse en caso de salir presidenta?

Creo que la nueva sede va a salir porque es algo inmediato y, con ello, sí que quiero apostar por una formación de calidad. En este último año no hemos podido tener formación presencial. El colegio hizo un gran esfuerzo y consiguió plataformas para hacerlo online, pero hay una formación que debe ser presencial y es un reto para mí el conseguirla y que se pueda certificar. Para eso vamos a contar con aulas, todas las nuevas tecnologías y a mí también me gustaría que, de cara a la sociedad, pudiéramos ser más útiles de lo que somos, que nuestro Colegio y nuestra nueva sede sirvieran para hacer actos sociales, aprovechando que somos expertos en salud.

¿Cómo ha afectado la pandemia al gremio?

Pues quiero felicitar a mis compañeros porque durante la pandemia dimos la talla. Estuvimos todos desbordados, pero la farmacia no se apagó. Y yo creo que esto no has hecho más visibles y más grandes.