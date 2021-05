Roban la cuenta de Instagram a una 'influencer' mallorquina y le exigen un rescate para devolvérsela

Saludable con Patri era hasta el pasado lunes 3 de mayo el canal profesional de Instagram de la influencer mallorquina Patricia Aleix, el medio donde ofrecía a su comunidad de más de 14.400 seguidores consejos diarios sobre alimentación sana y estilo de vida saludable a través de fotografías, vídeos y conexiones en directo. Y a la vez también era el soporte de difusión de las marcas que promociona. Pero desde esa fecha perdió todo el control sobre sus contenidos.

"Había solicitado la verificación de la cuenta a Instagram y desde el viernes anterior estaba pendiente de la comunicación", explica Patricia Aleix a Diario de Mallorca, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio. "La verificación, marcada con un check azul junto al nombre de la cuenta, es un reconocimiento de la red social con el que básicamente se distingue un personaje público, a una cuenta con cierta notoriedad y difusión o a una marca", explica. "Coincidiendo en el tiempo con esta solicitud recibí una comunicación externa en la que se me pedían los datos para finalizar el proceso. Y en ese momento no pude imaginar que era un mensaje falso o hackeado, aunque normalmente soy muy precavida con este tipo de correos, pero es que además parecía en todos los detalles la respuesta a mi petición", comenta

El lunes por la mañana intentó acceder a su canal Saludable con Patri (@saludableconpatri) y al poco tiempo fue expulsada. Lo intentó otra vez y recibió un mensaje: "Puedo ayudarte. Te devolveré tu cuenta por dinero. Podemos recuperar su cuenta por una tarifa. De lo contrario eliminaré permanentemente su cuenta. Estoy esperando respuesta".

La afectada se puso en manos de un despacho de expertos en ciberseguridad para que intentaran recuperar su canal, presentó denuncia ante la Policía Nacional y contactó con Instagram para recuperar el dominio de su cuenta, pero sin obtener todavía a día de hoy una respuesta definitiva de la corporación.

Mientras realizaba cuantas gestiones estaban a su alcance, las amenazas de los hackers subían de tono y también la cantidad exigida, que pasó de 500 a 1.000 euros a ingresar a través de un enlace que le facilitaban. Del "puedo ayudarte" inicial, se pasó a: "Mi última advertencia y oferta es que devolveré la cuenta por una tarifa. De lo contrario eliminaré su cuenta de forma permanente".

Los hackers publicaban y despublicaban la cuenta a voluntad, eliminando contenido a cada nueva amenaza. Y emitiendo nuevos mensajes ahora en otra cuenta, la personal de Patricia Aleix. "Me puse bastante nerviosa. Y mientras solicitaba asesoramiento experto, contactaba con Instagram y ponía la denuncia ante la Policía Nacional, les dije a los hackers que pagaría si no borraban contenido y dejaban la cuenta visible. Y así lo hicieron en un primer momento, pero las amenazas continuaron", detalla.

"Desde el minuto uno me puse en contacto con Instagram, siguiendo el procedimiento oficial, pero hasta ahora no he conseguido respuesta, aunque lo lógico y lo justo sería poder recuperar la cuenta con todos los contenidos", considera. Y explica cuál es el valor que para ella tiene su cuenta en Instagram. "Promuevo hábitos saludables, ejercicios, alimentación, naturaleza. Y lo hago desde el año 2016. Son años de trabajo, de trabajo profesional con una comunidad de seguidores y de promoción de algunas marcas, entre otras una firma de cosmética natural, por tanto el robo de la cuenta me produce un perjuicio económico y también personal por todos los seguidores con los que tengo un vínculo y un compromiso personal", asegura Aleix, que espera que la pesadilla que lleva dos semanas viviendo pueda terminar de la mejor manera, mientras recibe la solidaridad y el calor de sus seguidores y consejos de otros usuarios que consiguieron en una situación parecida recuperar el dominio sobre sus contenidos y trabajo.